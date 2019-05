‘Ik heb het naar mijn zin, maar Vitesse wil drie jaar en ik wil tien jaar’

Alexander Büttner zet in op verlenging van zijn aflopende contract bij Vitesse. De dertigjarige verdediger hoopt binnenkort met goed nieuws naar buiten te kunnen komen. “We zijn nog steeds in gesprek. Een goed gesprek duurt altijd lang hè”, zegt hij na afloop van het duel in de play-offs tegen FC Groningen (2-1 nederlaag) tegen VTBL over de huidige stand van zaken in Arnhem.

“Ik heb het hier naar mijn zin. Maar Vitesse wil drie jaar en ik wil tien jaar”, vervolgt Büttner met een knipoog. “Nee, we zijn in gesprek. Het is positief hier, dus ik hoop dat het goedkomt.” De routinier begon in Groningen op de bank, maar viel al snel in voor de geblesseerde Matus Bero. Er is echter geen onvrede over zijn rol binnen de selectie van trainer Leonid Slutsky. “Ik heb de laatste maand weinig gedaan door de twee duels schorsing en de twee weken die er tussen zaten. Dat merkte ik ook tegen VVV-Venlo, dat je toch even uit het ritme bent.”

“Ik ben blij dat ik nu minuten heb gemaakt en belangrijk kon zijn met een assist”, verwijst Büttner naar zijn voorbereidende werk bij het doelpunt van Max Clark in de tweede helft. Vitesse krijgt dinsdag bezoek van FC Groningen en het uitdoelpunt kan cruciaal zijn voor een plaats in de finale van de play-offs. “Ik zat eigenlijk helemaal niet met een raar gevoel op de bank, heb dit seizoen bijna alles gespeeld.”

Büttner kwam op zestienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Vitesse terecht en debuteerde in 2008 in de hoofdmacht van de Arnhemmers. In 2012 dwong hij een transfer af naar Manchester United. Via Dinamo Moskou en Anderlecht keerde de vleugelverdediger in 2017 terug bij zijn eerste profclub, waarmee de verbintenis dus over enkele weken afloopt.