De Bruyne praat openlijk over moeilijke periode: ‘Ik was mentaal gebroken’

Kevin De Bruyne sukkelde dit seizoen veelvuldig met blessures, maar de Belgische middenvelder kende zaterdagavond toch een hoogtepunt. Hij won met Manchester City de FA Cup ten koste van Watford (6-0) en werd na afloop uitgeroepen tot man van de wedstrijd. De Bruyne geeft ruiterlijk toe dat hij een moeilijk jaar achter de rug heeft gehad.

In totaal werd de middenvelder dit seizoen liefst vijfmaal teruggeworpen door een blessure. Met name de knieblessure die hij op 20 april opliep in de competitiewedstrijd tegen Tottenham Hotspur viel hem zwaar. "Na die blessure was ik mentaal gebroken. Ik heb in één seizoen vijf blessures gehad. Dat zijn er een boel", wordt De Bruyne na afloop van de gewonnen bekerfinale tegen Watford geciteerd door diverse Engelse media.

De Bruyne moest tegen Watford aanvankelijk genoegen nemen met een reserverol, maar tien minuten na de onderbreking werd hij alsnog binnen de lijnen gebracht door Josep Guardiola. De spelmaker nam de 3-0 voor zijn rekening en bereidde de 4-0 van Gabriel Jesus voor. Raheem Sterling was goed voor een hattrick én een assist, maar zag De Bruyne door de Engelse televisie uitgeroepen worden tot man van de wedstrijd.

"Een eer", zegt de Belg over die onderscheiding. "Ik voel me op de een of andere manier toch gezegend dat ik het seizoen zo heb mogen afsloten Ik heb iedereen laten zien dat ik nog steeds dezelfde speler ben en ik hoop volgend seizoen nog beter te zijn. Het doet er niet toe of we nu met 1-0 winnen of met 5-0: er is altijd ruimte voor verbetering. Volgend seizoen willen we nog beter zijn en nog meer prijzen winnen. We willen wedstrijden meer controleren, meer balbezit hebben, meer kansen creëren en meer doelpunten maken. We gaan eraan werken", belooft De Bruyne.