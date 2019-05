‘Ajax doet PEC Zwolle pijn en opent vervolgens jacht op oudere broer’

Rav van den Berg ruilt de jeugdopleiding van PEC Zwolle in voor die van Ajax, zo meldt fankanaal ForzaPECZwolle zaterdagmiddag. Het vijftienjarige broertje van Sepp van den Berg, dat uitkomt voor PEC Zwolle Onder-16, sluit zich vanaf volgend seizoen aan op De Toekomst. Zijn vertrek wordt bestempeld als een aderlating voor PEC en de jeugdopleiding.

Toch is het afscheid van Van den Berg geen grote verrassing. Eind maart meldde De Stentor al dat de jongeling gesprekken had gevoerd met Ajax en PSV. Technisch directeur Gerard Nijkamp stelde alles in het werk om het talent uit de handen van de topclubs te houden. "We voeren hierover gesprekken met zijn familie. We willen hem hier houden, door te vertellen wat wij hebben, wat we kunnen bieden en welk plan we met hem voor ogen hebben", zei hij toen.

PEC staat uiteindelijk echter machteloos tegenover het vertrek van Van den Berg. Hij had immers nog geen profcontract; clubs mogen hun talenten pas vanaf hun zestiende een profcontract aanbieden met een duur van drie jaar. Daardoor zal PEC alleen een opleidingsvergoeding ontvangen. Nijkamp betwijfelde in maart of Van den Berg er verstandig aan zou doen om naar Amsterdam te gaan.

"Ik snap dat Rav bij Ajax natuurlijk met betere spelers komt te voetballen", gaf de beleidsbepaler aan. "Maar is dat goed voor zijn opleiding? Voor zijn sociale omgeving? Voor zijn studie? Daar hebben we het ook met de familie over. In dat laatste zijn wij bij PEC uniek in Nederland omdat de middelbare school pal naast het stadion en het trainingscomplex ligt."

Het ziet ernaar uit dat Van den Berg evenwel voor Ajax heeft gekozen. Mogelijk blijft het daar niet bij, want ForzaPECZwolle meldt op basis van 'meerdere bronnen' dat directeur spelerszaken Marc Overmars ook belangstelling heeft voor diens oudere broer Sepp (foto). De zeventienjarige verdediger kwam dit seizoen tot vijftien duels in de Eredivisie voor het eerste elftal en heeft een contract tot medio 2020.