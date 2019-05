‘Ten Hag zou de perfecte opvolger zijn van Allegri bij Juventus’

De zoektocht naar een opvolger van Massimiliano Allegri is geopend bij Juventus. De kampioen van Italië maakte vrijdagmiddag bekend dat de oefenmeester deze zomer afscheid neemt en 's avonds meldden diverse media dat contact is gezocht met Maurizio Sarri van Chelsea. Als het aan Alessio Tacchinardi ligt, doet de clubleiding een poging bij Erik ten Hag.

Het Ajax van Ten Hag schakelde Juventus uit in de kwartfinales van de Champions League en maakte daarmee grote indruk op Tacchinardi. De voormalig middenvelder, tussen 1994 en 2007 actief bij Juventus, vond de Amsterdammers 'fantastisch' spelen. "Ze gingen daarna ten onder tegen Tottenham Hotspur, maar Ten Hag verdient de felicitaties. Ik zou hem graag in Turijn zien werken", vertelt de dertienvoudig international van Italië in La Gazzetta dello Sport.

Tacchinardi beseft dat de kersverse Trainer van het Jaar van de Eredivisie 'misschien een andere naam' is dan de namen die nu worden genoemd. "Ik begrijp dat mensen dromen van trainers als Josep Guardiola, Mauricio Pochettino en Jürgen Klopp, maar je moet beseffen hoe duur zij zullen zijn. Ten Hag heeft goede, innovatieve ideeën over voetbal. Hij zou de perfecte opvolger van Allegri zijn. Misschien heb ik te veel fantasie, maar ik hoop het echt."

Pochettino en Sarri werden in de Italiaanse pers al in verband gebracht met de vacature bij Juventus; daarnaast zouden ook AS Monaco-trainer Leonardo Jardim en de Franse bondscoach Didier Deschamps in beeld zijn in Turijn. Antonio Conte geldt eveneens als een kandidaat bij zijn voormalige werkgever, al lijkt hij op weg naar Internazionale. Overigens heeft Ten Hag een contract tot de zomer van 2020 bij Ajax.