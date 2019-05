Ajax getipt met andere PSV'er: 'Ik vind hem beter, zeker in potentie'

Steven Bergwijn wordt de laatste dagen hevig gelinkt aan Ajax. De aanvaller van PSV wil zelf niet ingaan op de verhalen, terwijl de Eindhovense club al heeft duidelijk gemaakt dat een transfer naar Ajax ‘onbespreekbaar’ is. Kees Kwakman vindt het begrijpelijk dat de leiding van Ajax uitkomt bij de 21-jarige Oranje-international.

“Bergwijn heeft zich ontwikkeld. Kan op beide flanken spelen. Logisch dat Ajax bij hem uitkomt. De vraag is: wat gaat PSV vragen? Ik vind dat je een bepaald limiet moet stellen", zegt de oud-verdediger donderdagavond bij FOX Sports. Commentator Vincent Schildkamp stelt dat Ajax beter Donyell Malen, collega van Bergwijn bij PSV, kan halen.

“Ik vind Malen beter, zeker in potentie. Bergwijn begint vaak uit stilstand, terwijl Malen altijd in beweging is. Ik denk serieus dat het (transfer van Bergwijn naar Ajax, red.) niet gaat gebeuren.” Leo Driessen stelt dat veel afhangt van de opstelling van Bergwijn, die bij de nummer twee van de Eredivisie nog tot de zomer van 2022 vastligt.

“Ik denk dat het pas in gang wordt gezet als de speler zegt dat hij er oren naar heeft”, aldus de voetbalcommentator, die denkt dat Bergwijn interesse heeft in een overstap naar Ajax, de club waar de aanvaller al in zijn jeugd actief was. “Anders haal je dit toch niet op de hals? Er zijn gekkere dingen gebeurd in het verleden.”