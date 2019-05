Zoet twijfelt over deelname aan finaleronde van Nations League met Oranje

Jeroen Zoet weet nog niet of hij zich komende tijd bij Oranje voegt voor de finaleronde van de Nations League. Oranje speelt begin juni in de halve finale van het toernooi tegen Engeland, waarna een aantal dagen later de finale of de troostfinale volgt. Zoet wordt in juni voor het eerst vader en wil de geboorte niet missen.

“We moeten even kijken hoe het gaat lopen, maar dat gaat in principe wel voor”, laat Zoet weten in gesprek met het ANP. De doelman van PSV maakt samen met Jasper Cillessen, Kenneth Vermeer en Marco Bizot deel uit van de voorselectie, die bondscoach Ronald Koeman vorige week bekendmaakte. De laatste tijd is Zoet in principe de tweede doelman bij Oranje, achter Cillessen, en om die reden overweegt hij de finaleronde van de Nations League te laten schieten.

Uit de voorselectie valt normaal gesproken sowieso een doelman af, waardoor er geen vervanger voor Zoet zou worden opgeroepen. Oranje speelt op 6 juni in het Portugese Guimarães de halve finale van de Nations League tegen Engeland. Drie dagen later volgt in de finale of in de troostfinale een ontmoeting met Portugal of Zwitserland. Pas na deze interlandverplichtingen begint voor de internationals van Oranje de vakantie.

De vraag is of Zoet na die vakantie weer zal aansluiten bij PSV. Vorig seizoen verlengde de doelman nog zijn contract in Eindhoven tot medio 2021, maar hij verwacht dat er de nodige speculatie zal ontstaan. “De laatste jaren zijn er speculaties over mijn toekomst, dat zal nu niet anders zijn. Ik heb nog een contract voor twee jaar”, stelt Zoet, die woensdagavond het seizoen met PSV besloot met een 3-1 overwinning op Heracles Almelo.