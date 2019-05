Jörgensen bezorgt afzwaaiende Van Bronckhorst fraai afscheid in Sittard

Feyenoord heeft Giovanni van Bronckhorst een afscheid in stijl bezorgd. De Rotterdammers waren in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen met 1-4 te sterk voor Fortuna Sittard. Het was Nicolai Jörgensen die Feyenoord uiteindelijk in veilige haven bracht, nadat beide ploegen in de eerste helft nog aan elkaar gewaagd waren.

Van Bronckhorst had in zijn allerlaatste wedstrijd als trainer van Feyenoord de nodige wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het thuisduel met ADO Den Haag, dat afgelopen zondag met 0-2 verloren ging. Bart Nieuwkoop, Orkun Kökcü, Dylan Vente en Nicolai Jörgensen hadden een basisplaats, wat ten koste ging van Jeremiah St. Juste, Tonny Vilhena, Robin van Persie en Sam Larsson. In het gloednieuwe uitshirt ging Feyenoord sterk van start in Sittard, wat al snel resulteerde in de openingstreffer.

Na zeventien minuten spelen bediende Vente Kökcü, die Fortuna-doelman Alexei Koselev verraste met een schot in de korte hoek. De Limburgers lieten zich niet uit het veld slaan door de vroege tegentreffer en namen het initiatief gaandeweg de eerste helft over van Feyenoord. Andrija Novakovich, José Rodríguez, Mark Diemers en Lisandro Semedo kregen kansen, maar onder meer Kenneth Vermeer en Tyrell Malacia hielden de thuisploeg van een doelpunt af. Voor rust kreeg Fortuna nog de verdiende gelijkmaker. Een afgeslagen hoekschop viel voor de voeten van Jorrit Smeets, die controleerde en op fraaie wijze raak schoot.

In de eerste fase van de tweede helft vielen er twee grote kansen aan beide kanten te noteren: Vermeer hield Semedo aan de ene zijde van scoren af, terwijl Koselev een treffer van Steven Berghuis voorkwam. Een handsbal van Kai Heerings hielp Feyenoord uiteindelijk in het zadel in de tweede helft, door een inzet van Berghuis uit het doel te slaan. De verdediger van Fortuna kon met een rode kaart het veld verlaten, maar zag de aanvaller van Feyenoord met een mislukte panenka falen vanaf elf meter. Feyenoord had het vervolgens aan Jörgensen te danken dat men met drie punten kon vertrekken uit Sittard. Na zeventig minuten spelen scoorde de Deense spits op aangeven van Kökcü. Acht minuten later kopte Jörgensen uit een voorzet van Berghuis de derde Feyenoord-treffer van de avond binnen. Het was Berghuis die vlak voor tijd de eindstand op 1-4 bepaalde.