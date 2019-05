Van Bommel: ‘Weet je wat het is? Dit betekent dat wij goede spelers hebben'

PSV sluit het seizoen woensdagavond af met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Om nog kampioen te worden, moeten de Eindhovenaren drie punten én veertien doelpunten goed maken op koploper Ajax. In aanloop naar de laatste wedstrijd van het seizoen ging het bij PSV voornamelijk over de vermeende interesse van Ajax in Steven Bergwijn. Mark van Bommel vindt dat daar misschien ‘teveel heisa’ over gemaakt is.

“We moeten er niet zoveel heisa over maken en er niet zo op reageren. Eigenlijk is het zo dat we er een vraag over kregen en daar antwoord op gegeven hebben. We kunnen er sowieso pas over nadenken als er een bod komt”, zegt Van Bommel in gesprek met FOX Sports. Hij sprak in de afgelopen dagen met Bergwijn. “Steven heeft naar zijn zin bij ons en gaat lekker voetballen vanavond. Dit soort dingen gebeuren eenmaal, net als dat belangstelling hebben voor spelers van andere clubs. Weet je wat het mooie is? Dit betekent dat wij goede spelers hebben. Iedereen mag aankloppen, maar je hoeft niet altijd open te doen.”

In aanloop naar de wedstrijd tegen Heracles toont Van Bommel zich realistisch. “We moeten met 14-0 winnen en dan hebben we het nog steeds niet in eigen hand”, stelt de oefenmeester, die denkt dat het ‘chagrijn’ nog wel even zal blijven hangen. “Dat is logisch. Het is niet zo dat we het afgelopen zondag verspeeld hebben. Wat we onszelf kunnen verwijten, zijn de uitwedstrijden tegen FC Emmen en Ajax. Tegen Vitesse, FC Utrecht, sc Heerenveen en Feyenoord kun je punten laten liggen, dat heb je altijd in een seizoen.”

“Na de winterstop was het stroef, maar er zit een idee achter. Als je wedstrijden gaat analyseren, zie je structuur en een idee. Het verschil met de eerste seizoenshelft, is dat makkelijker tot scoren kwamen. Dan oogt het spectaculairder”, analyseert Van Bommel. Hij moet lachen als hij een vraag krijgt over het rouleren in zijn elftal. “Ik had gehoopt dat je deze vraag zou stellen. Voor de winter was het verwijt dat ik niet wisselde. Nu zegt iedereen: ‘Waarom wissel je?’ Als je een seizoen bekijkt, zie je dat een elftal naar elkaar toegroeit. Jongens maken een ontwikkeling door. Ik maak de opstelling, zie de training en heb er goed over nagedacht.”