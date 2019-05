Van der Sar kijkt op van commotie: ‘Daar moet je als grote jongens mee dealen’

Edwin van der Sar bevestigt dat Steven Bergwijn een van de spelers is die door Ajax in de gaten wordt gehouden. De aanvaller van PSV wordt de voorbije dagen veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Ajax, hetgeen tot veel commotie heeft geleid in de voetballerij. Van der Sar reageert woensdagavond bij FOX Sports nuchter op de geruchten.

"Volgens mij zijn er wel meer geruchten in het voetbal. Als er dan zó heftig op gereageerd wordt... Ik kan er eigenlijk niet zoveel mee", vertelt de algemeen directeur van Ajax vlak voor de uitwedstrijd tegen De Graafschap. "Bij Ajax worden we ook regelmatig onder vuur genomen of gaan er verhalen rond, maar ik denk dat je daar als grote jongens mee moet dealen. Er zijn vaak verhalen in de pers. Je maakt als club beleid en daar ga je dan voor."

Op de vraag van analist Kenneth Perez of Ajax daadwerkelijk geïnteresseerd is in Bergwijn, antwoordt Van der Sar in elk geval niet ontkennend. "Er wordt bij ons aan heel veel spelers getrokken. Het is dan niet raar dat je zowel in het binnenland als buitenland rondkijkt. Het is niet gek dat Steven genoemd wordt bij Ajax. Er zijn meer spelers uit Nederland die bij Ajax op een lijstje staan. Uiteindelijk is het van tal van factoren afhankelijk, maar goed: ik begreep vanuit Eindhoven dat het niet mogelijk was."

Eerder deze week werd een transfer van Bergwijn naar Ajax al uitgesloten door Mark van Bommel. "Ik kan je zeggen: dat gaat bij Steven niet gebeuren. Misschien wel een buitenlandse transfer, maar niet een binnenlandse", zo liet de trainer van PSV weten via de officiële kanalen van de Eindhovense club.