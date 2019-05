Edwin van der Sar: ‘Dan denken we bij Ajax allemaal aan die kleine man’

Ajax heeft het niet kunnen bolwerken, zo concludeert Edwin van der Sar terugblikkend op de laatste weken. De algemeen directeur van de Amsterdamse club erkent dat de eliminatie door Tottenham Hotspur in de Champions League pijn heeft gedaan, evenals het beeld van vijf of zes Ajax-spelers die na het laatste fluitsignaal voorover in het gras liggen. “Voor deze groep spelers en voor de club in zijn totaliteit zou het met een finale tegen Liverpool helemaal klaar zijn geweest.”

“Dan is het opeens doorschakelen voor iedereen en zijn we trots op het karakter, de drive en de progressie die we met zijn allen hebben gemaakt”, benadrukt Van der Sar dinsdag in zijn column in De Telegraaf. “Bij spelers, trainers en iedereen is het niveau omhooggegaan. De manier van spelen en de tactiek zijn erin geslepen. De kwaliteiten van iedereen moeten tot zijn recht komen.”

Van der Sar is blij met de complimenten en steun van iedereen. “We hebben er veel supporters bij gekregen in Nederland, in Europa en in de rest van de wereld. De manier van spelen, onze talenten, de openheid van de spelers, alles spreekt aan. Er zijn zoveel meer mensen van Ajax gaan houden.”

Ajax veroverde eerder deze maand de TOTO KNVB Beker en is officieus kampioen van Nederland. Woensdag kan bij De Graafschap de titel definitief worden binnengesleept. “Daarom heb ik in de kleedkamer gezegd dat we zo’n fantastisch seizoen wel moeten bekronen. Je moet de schaal nu pakken om het seizoen mooi af te maken. De gretigheid en de ambitie die de spelers zondag toonden, laat zien dat ze inderdaad met een prijs willen afsluiten.”

“In Doetinchem wil Ajax de 34e titel veroveren, waar we die drie jaar terug al hadden moeten halen. En op het moment dat dit gebeurt, denken we bij Ajax allemaal aan de kleine man die in de A-selectie altijd nummer 34 droeg en er helaas niet bij is”, verwijst de oud-doelman naar Abdelhak Nouri.