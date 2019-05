‘Ik zag toen een van mijn vrienden zitten, hij zei dat het bij PSV 1-0 was’

Ajax gaat binnenkort de landstitel pakken, aangezien de Amsterdammers zondag met 4-1 wonnen van FC Utrecht en AZ met 1-0 te sterk bleek voor PSV. Hakim Ziyech is blij dat Ajax een feestje kan bouwen na de teleurstellende uitschakeling in de Champions League. De middenvelder is ook verheugd dat hij nu weer goed ligt bij de fans van Ajax.

In de afgelopen jaren was Ziyech regelmatig onderwerp van gesprek. De fans waren soms niet altijd blij met de spelmaker, die de laatste tijd echter op handen wordt gedragen door de aanhang. “We weten allemaal hoe het gelopen is de laatste jaren. Dat het nu zo is, daar ben ik blij mee”, zegt Ziyech na afloop van de overwinning tegenover Ajax TV.

Ziyech vertelt dat de spelers van Ajax op het veld meekregen dat PSV op achterstand kwam. “Het hele stadion ging springen, dus dan heb je wel al zo'n gevoel. Volgens mij kreeg FC Utrecht in de tweede helft nog een keer een corner en toen zag ik een van mijn vrienden zitten. Hij zei dat het 1-0 was. Ik wist ongeveer waar hij zat, ik keek hem aan en hij deed met zijn vingers '1-0'.”

De middenvelder erkent dat de eliminatie tegen Tottenham Hotspur in het miljardenbal veel pijn heeft gedaan bij iedereen die Ajax een warm hart toedraagt. “We zijn dicht bij elkaar gebleven”, aldus Ziyech, die zegt dat iedereen de 2-3 nederlaag een plekje heeft kunnen geven. “Dat kun je vanaf minuut één zien, ondanks dat ze (FC Utrecht, red.) vroeg scoren. Daarna zijn we niet echt in de problemen geweest.”