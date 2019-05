Gertjan Verbeek adviseert Ajax transfer: ‘Ik denk dat hij lastig te managen is’

Gertjan Verbeek denkt dat Hakim Ziyech er goed aan doet Ajax aankomende zomer te verlaten. De aanvallende middenvelder verkeert de laatste weken in uitstekende vorm en staat er naar verluidt goed op in de Europese top.

Ziyech is bezig aan zijn derde seizoen in Amsterdamse dienst en volgens Verbeek 'is het voor zowel Ajax als Ziyech het beste' als de Marokkaans international aankomende zomer een transfer maakt. "Hoe je het wendt of keert: het is een jongen met geweldige kwaliteiten, maar ik denk dat hij voor een trainer ook lastig te managen is", zegt de coach in ruste bij FOX Sports. "Als alle spelers vertrekken en hij blijft als enige, dan denk ik dat hij snel in zijn trots aangetast is."

Verbeek denkt dat de 26-jarige Ziyech ook in sportief opzicht toe is aan een nieuwe stap. "Ik denk dat hij gewoon moet gaan. Het is voor hem ook het beste om een volgende stap te maken, om elke wedstrijd te moeten spelen alsof het de laatste is om het kampioenschap veilig te stellen. En ik denk dat het voor Ajax ook tijd is voor verfrissing."

Ziyech kroonde zich zondagmiddag met Ajax officieus tot landskampioen van Nederland. De Amsterdammers wonnen op eigen veld met 4-1 van FC Utrecht en zagen titelconcurrent PSV tegelijkertijd met 1-0 verliezen bij AZ. Daardoor heeft Ajax nu met nog één speelronde voor de boeg drie punten meer en een aanzienlijk beter doelsaldo (+84 tegenover +70) dan PSV.