‘Een contract voor het leven? Ik zal Marc Overmars even vragen’

Daley Blind is dolgelukkig met de naderende landstitel van Ajax. De Amsterdammers wonnen zondag met 4-1 van FC Utrecht, terwijl concurrent PSV met 1-0 verloor bij AZ. Door deze ontwikkelingen staat Ajax drie punten voor PSV, dat ook nog eens veertien goals moet goedmaken op de ploeg van Erik ten Hag. Blind is blij dat Ajax na de KNVB Beker weer een prijs lijkt te pakken.

Blind, die tussen 2011 en 2014 al vier keer kampioen werd met Ajax, is blij dat hij afgelopen zomer is teruggekeerd in Amsterdam. “Een contract voor het leven? Ik zal Marc Overmars even vragen. Hij kan me altijd bellen”, lacht Blind, geciteerd door Voetbal International. “Na afloop van de wedstrijd had ik het er al over met Dusan Tadic: hiervoor zijn we teruggekomen naar Nederland.”

De verdediger vindt de komende titel enigszins vergelijkbaar met zijn vorige kampioenschappen met Ajax. “We hebben steeds achter de feiten aangelopen, maar bleven knokken. En nu hebben we de titel dus naar alle waarschijnlijkheid binnen”, aldus Blind, die erkent dat de uitschakeling in de Champions League nog steeds pijn doet. De verdediger spreekt van 'een mentale tik'.

“De teleurstelling van de Champions League-uitschakeling is nog niet helemaal verwerkt. Ik heb in de afgelopen dagen slecht geslapen. Maar je weet waarvoor je speelt, je speelt voor de titel. De afgelopen dagen ging het er op de club alleen maar over dat we kampioen moesten worden", aldus Blind, die geen stress voelde, maar juist extra gemotiveerd was. "Ik vond het een heerlijk seizoen."