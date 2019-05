Frenkie de Jong: ‘Met zijn energie en gif heeft hij veel waarde voor ons’

Ajax is officieus kampioen door de 4-1 winst in eigen huis tegen FC Utrecht. Door het doelsaldo van +14 kan PSV alleen in theorie de Amsterdammers nog achterhalen. Frenkie de Jong speelde zijn laatste wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA op de dag dat hij 22 jaar werd en reageerde na afloop bij verslaggever Justus Dingemanse voor de camera van Voetbalzone.

