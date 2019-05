Matthijs de Ligt: ‘Als het goed is, is het niet mijn laatste thuiswedstrijd’

Ajax heeft zondagmiddag met 4-1 gewonnen van FC Utrecht, waardoor de Amsterdammers officieus kampioen van Nederland zijn. PSV verloor tegelijkertijd namelijk met 1-0 van AZ, waardoor Ajax met een doelsaldo van +14 goals ten opzichte van de Eindhovenaren niet meer te achterhalen lijken. Matthijs de Ligt is na afloop dolblij met de zege en de naderende titel.

“Officieus. Dan is het lastig om te zien hoe ver je kan gaan met vieren, maar dat waren wel al aardig aan het doen. Als we ons ding doen, kan het ons niet meer ontglippen. Dit is al gespeeld, denk ik”, zegt de verdediger van Ajax in gesprek met FOX Sports. De Ligt had tijdens het duel al door dat PSV het moeilijk had in Alkmaar en op een 1-0 achterstand kwam.

Ajax kreeg een snelle tegentreffer, een moment waar de ploeg van Erik ten Hag niet goed acteerde, erkent De Ligt. De stopper stelt dat de pijn van de uitschakeling in de Champions League blijft. “Je zal de pijn altijd voelen. Het doet pijn als je zo dicht bij de Champions League-finale bent, maar iedereen mag terugkijken op een goed seizoen. Ik krijg er kippenvel van, het was fantastisch. Zo verliezen is het hardste wat er is.”

De Ligt weet niet of het duel met FC Utrecht zijn laatste thuiswedstrijd was. “Op dit moment niet. Er is nog niets rond met een club. Dat is op dit moment niet aan de orde. Als het goed is, is het niet mijn laatste thuiswedstrijd. Je weet het natuurlijk nooit. Ik kan nu leuk verkondigen dat ik blijf of wegga, maar er is niets aan de orde. Daar ben ik heel eerlijk in. Er wordt wel gepraat, maar er is niets concreet. Ik ben hier nog steeds met Ajax."