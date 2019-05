ADO Den Haag weigert mee te werken aan afscheidsfeest Van Persie

Feyenoord is er niet in geslaagd om zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen af te sluiten met een overwinning. Zondagmiddag werd in De Kuip uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van Robin van Persie en Giovanni van Bronckhorst, maar de sfeer op de tribunes kreeg geen vervolg op het veld. ADO Den Haag was dankzij doelpunten van Erik Falkenburg en Sheraldo Becker namelijk met 0-2 te sterk en gooide zo roet in het eten. Voor Feyenoord rest nu nog één uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard, waarin Van Persie niet meer mee zal doen. ADO neemt het woensdag op de laatste speeldag op tegen Willem II.

Van Bronckhorst koos naast Van Persie voor de bekende namen en Feyenoord kreeg in een wedstrijd waarin er verder geen sportieve belangen meer op het spel stonden de eerste paar kansen. Een schot van Jens Toornstra verdween na vijf minuten spelen al over het doel van Robert Zwinkels, terwijl de doelman even later moest ingrijpen bij een poging uit een moeilijke hoek van Van Persie. Na een halfuur spelen was de aanvaller opnieuw dicht bij de openingstreffer, maar hij zag zijn kopbal op de buitenkant van de paal eindigen.

Kenneth Vermeer hield vervolgens een paar minuten voor de rust met een katachtige reflex een kopbal van Falkenburg uit zijn doel, waardoor Feyenoord en ADO met een gelijke stand op de rust af leken te stevenen. Falkenburg stak hier echter alsnog stokje voor door de daaropvolgende corner van Nasser El Khayati met het hoofd tot doelpunt te promoveren en zo zijn vijfde treffer van het seizoen te maken. Van Persie leek in de eerste helft al nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt en de aanvoerder bleef het ook na de rust proberen.

Een schot vijf minuten na de onderbreking verdween vanaf de rand van de zestien echter hoog over het doel van Zwinkels en even later mikte hij de bal na een goede actie recht op de keeper. ADO bleef in de tussentijd ook gevaarlijk op de counter en een halfuur voor tijd pakten zich door toedoen van Becker nog donkerder wolken samen boven de afscheidswedstrijd van Van Persie. De aanvaller van de bezoekers leek vlak daarvoor nog uit te vallen met een blessure, maar kon uiteindelijk toch verder en bewees meteen zijn waarde. Hij stond na een snelle uitbraak helemaal vrij aan de linkerkant en stuurde de bal in een keer voorbij Vermeer in de tegenovergestelde hoek.

Daarop kreeg Van Persie een schot van een meter of zes ook niet achter Zwinkels en Feyenoord mocht niet mopperen dat de achterstand in de slotfase niet nog verder opliep. El Khayati krulde de bal met nog ruim twintig minuten te gaan op de paal en ook Tomás Necid liet een goede kans liggen. Jeremiah St. Juste en Steven Berghuis waren op hun beurt in de laatste paar minuten van de wedstrijd nog dicht bij een aansluitingstreffer, maar eerstgenoemde stuitte op Zwinkels waarna Berghuis de bal op de lat werkte.