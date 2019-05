‘Guardiola wil tussenstand op Anfield niet weten en verbiedt telefoons’

De Engelse titelstrijd wordt zondag beslist. Manchester City heeft de beste papieren, want de ploeg van manager Josep Guardiola heeft een punt meer dan concurrent Liverpool. Als er wordt gewonnen op bezoek bij Brighton & Hove Albion mogen the Citizens zich voor het tweede seizoen op rij kampioen van de Premier League noemen. Liverpool neemt het thuis op tegen Wolverhampton Wanderers, maar Guardiola wil niets weten van de stand op Anfield.

De supporters van Manchester City zullen de tussenstand bij Liverpool tegen Wolverhampton met een schuin oog in de gaten houden. Voor Guardiola en zijn technische staf geldt dat niet. “Pep is heel duidelijk geweest. Hij wil niet weten wat er op het veld bij Liverpool gebeurt”, laat een bron weten aan The Sun. “Hij wil dat iedereen zich concentreert op zijn eigen taken en dat de wedstrijd gewonnen wordt. Hij is heel duidelijk geweest en zei: ‘We gaan het niet over hen hebben’.”

Alle wedstrijden in de Premier League gaan zondag om 16.00 uur van start. Na 37 wedstrijden staat Manchester City op 95 punten, Liverpool op 94. “Hij heeft veel respect voor Liverpool, maar de titel is in de handen van City. Als iedereen zijn werk doet, is het resultaat van Liverpool niet belangrijk. Hij is zeer gefocust en dat verwacht hij ook van zijn spelers en staf”, klinkt het. “Telefoons mogen niet gecheckt worden om de score bij te houden.”

“Ik ben blij en totaal niet nerveus”, zei Guardiola dit weekend in aanloop naar het duel van zondagmiddag. “Ik was nerveus voor de wedstrijd tegen Liverpool, toen we zeven punten achterstand hadden en op tien punten konden komen te staan.” De wedstrijdbespreking van de manager zal zondagmiddag weinig tijd in beslag nemen. “Ik denk niet dat ik nog iets moet zeggen om de jongens te motiveren. Ze willen de Premier League winnen. Dat heb ik gezien op de trainingen, ze willen winnen.”