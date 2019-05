‘Manchester United zag af van De Ligt uit angst voor overgewicht’

Manchester United had Matthijs de Ligt vorig jaar in het vizier, maar besloot niet tot actie over te gaan omdat er zorgen waren over het gewicht van de Oranje-international. Dat schrijven ESPN en de Daily Mirror zaterdagochtend. Namens de Premier League-club volgde scout Marel Bout de verrichtingen van De Ligt op de voet. Hij beveelde de inmiddels negentienjarige aanvoerder aan bij de clubleiding, maar plaatste daarbij een kanttekening.

Bout benadrukte volgens de Engelse tabloid dat de vader van De Ligt kampt met overgewicht en voorspelde dat de verdediger daar in de toekomst wellicht ook mee te maken kan krijgen. In de toekomst zou De Ligt kracht en snelheid verliezen, zo was de gedachte. Manchester United wilde het risico niet nemen en besloot af te zien van de komst van het Ajax-talent. Voormalig Manchester United-manager José Mourinho wilde dolgraag een centrumverdediger aan zijn selectie toevoegen en zette De Ligt bovenaan zijn lijstje. Van een overstap kwam het dus niet.

Inmiddels is De Ligt uitgegroeid tot de meest gewilde verdediger in Europa. Hij staat bovenaan het lijstje van Barcelona en het lijkt een kwestie van tijd voordat hij de overstap maakt naar het Camp Nou. De Ligt mag zich sinds kort de jongste aanvoerder in de halve finale van de Champions League noemen en won eerder dit seizoen de Golden Boy Award, de prijs voor het grootste talent in Europa.