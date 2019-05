Lucius denkt terug aan 2005: ‘Wat Ajax overkwam, was nóg iets wreder’

De uitschakeling van Ajax in de halve finale van de Champions League doet denken aan het drama van PSV uit 2005. Destijds waren de Eindhovenaren heel dicht bij een plek in de finale van het toernooi, maar in de laatste minuut van de wedstrijd tegen AC Milan scoorde Massimo Ambrosini voor de Italianen en was de ploeg van toenmalig trainer Guus Hiddink uitgeschakeld. Theo Lucius kan zich de nederlaag nog goed voor de geest halen. “Wat Ajax overkwam, was nóg iets wreder”, klinkt het.

PSV was al landskampioen toen het op weg naar de finale van de Champions League werd uitgeschakeld. “Ik denk dat het voor Ajax nóg lastiger is dan voor ons toen. En het was op dat moment al heel heftig. We waren er allemaal een aantal dagen stuk van. Als je er zo dichtbij bent, doet dat veel pijn”, aldus Lucius in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Ajax was eigenlijk al door. Hadden ze die 2-2 vastgehouden, dan was de buit binnen. Wij kwamen wel in een soort roes en hadden de achterstand uit Milaan weggepoetst, maar er was niets zeker. We hadden het betere van het spel en leken wel op weg, tot Ambrosini die goal maakte. Ineens doofde het vuurtje en de opwinding in het stadion compleet.”

Het grote verschil met het Ajax van nu en het PSV van toen is volgens Lucius het feit dat zijn ploeg al kampioen was. “En dat waren we anders ook gewoon geworden, omdat we mentaal ontzettend sterk en de beste waren. Hoe we die dreun tegen Milan verwerkt hebben? Guus Hiddink gaf ons drie dagen vrij en uiteindelijk verzamelden we pas weer op de dag van de volgende wedstrijd. Iedereen stond er weer en vond dat de sportieve plicht gedaan moest worden. Ook wilden we de bekerfinale nog winnen”, aldus Lucius.

Lucius is benieuwd hoe de nederlaag tegen Tottenham Hotspur van invloed is op de titelstrijd tussen Ajax en PSV. “Het is afwachten, omdat Ajax ook mentaal sterk oogt. Wij wonnen wel tegen De Graafschap, maar de kater was zeker voelbaar. Als FC Utrecht of De Graafschap het Ajax de komende wedstrijden écht moeilijk gaat maken, blijft er iets mogelijk.” Ajax krijgt zondag bezoek van FC Utrecht en neemt het woensdag in Doetinchem op tegen De Graafschap. PSV speelt zondag uit tegen AZ en ontvangt daarna Heracles Almelo.