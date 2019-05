PSV’er herhaalt vertrekwens: ‘Maar dat is iets voor na dit seizoen’

Jeroen Zoet heeft in gesprek met de NOS zijn vertrekwens bij PSV herhaald, al is dat volgens hem op dit moment van ondergeschikt belang. De doelman hoopt komende zomer het Philips Stadion achter zich te laten met een nieuwe landstitel op zak. Een eventuele transfer heeft hij voorlopig uit zijn hoofd gezet omdat hij zich wil richten op de laatste twee competitiewedstrijden.

“Als het goed is start ik gewoon hier", reageert Zoet op de vraag wat hij volgend seizoen gaat doen. "Ik heb afgelopen zomer nog met een jaar verlengd (tot 2021, red.). Iedereen weet dat ik weg zou willen, maar dat moet ik in deze situatie ook weer opzij schuiven. Mijn persoonlijke ambities staan even aan de zijkant. Dat is voor PSV nu het belangrijkste."

Zoet stond vorig seizoen in de belangstelling van clubs als AS Roma en Everton, maar van een transfer kwam het niet. Een jaar eerder hoopte hij ook al op een vertrek. Wellicht komt het er komende zomer wél. “Daar ben ik nu niet mee bezig. Dat is iets voor na dit seizoen. Dan ga ik ernaar kijken”, klinkt het. “Voor nu is alleen zondag belangrijk. Na zondag is woensdag belangrijk”, doelt Zoet op de wedstrijden tegen AZ (uit) en Heracles Almelo (thuis).

PSV heeft na 32 competitiewedstrijden evenveel punten als Ajax, alleen hebben de Amsterdammers een beter doelsaldo. Zoet heeft desondanks goede hoop dat het kampioenschap weer naar Eindhoven gaat. “Het zou fantastisch zijn als we woensdagavond een mooi feestje kunnen vieren."