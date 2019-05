‘Ajax won slechts zes van de laatste achttien duels tegen FC Utrecht’

Komend weekend staat in de Eredivisie onder meer het duel tussen Ajax en FC Utrecht op het programma. Na de uiterst pijnlijke nederlaag en uitschakeling in de Champions League is Ajax er alles aangelegen ditmaal wel de volledige buit binnen te halen en hiermee op koers te blijven voor het eerste kampioenschap in vijf seizoenen. Uit de cijfers van Opta blijkt echter dat FC Utrecht een zeer lastige tegenstander is geweest in de afgelopen jaren en dat Ajax slechts zes van de laatste achttien ontmoetingen in de Eredivisie winnend wist af te sluiten. Benieuwd hoe deze statistiek is bij thuiswedstrijden? Bekijk dan hieronder de rubriek 'Durf te vragen' in de laatste aflevering van Feiten op Tafel.

