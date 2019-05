Swart baalt: ‘Magallán moest de bal hebben met een sliding’

Sjaak Swart is trots op de manier waarop Ajax zich dit seizoen heeft laten zien in Europa, maar is bovendien zeer teleurgesteld in de uitschakeling in de halve finale van de Champions League. Door drie doelpunten van Lucas Moura, waarvan de beslissende diep in blessuretijd, is niet Ajax, maar Tottenham Hotspur de tegenstander van Liverpool in de finale op zaterdag 1 juni.

"Het gebeurt in het voetbal. Dat heb je in de avond daarvoor gezien", aldus Swart in gesprek met de NOS, doelend op de wedstrijd van dinsdagavond tussen Liverpool en Barcelona. “Ajax heeft het geweldig gedaan. Iedereen rekende erop dat ze in de finale zouden komen. Als je in de rust 2-0 voor staat, mag je het niet weggeven. Dat is wel een beetje gebeurd, vind ik."

Door goals van Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech stond Ajax na 45 minuten spelen met 2-0 voor en leek er geen vuiltje aan de lucht. Na rust ging het helemaal fout. “Ik kan wel namen gaan noemen, maar de goals waren weggevers. Vooral de tweede, dat de keeper hem nog vast had en de bal uit zijn handen werd gelopen. Magallán viel in. Hij moest de bal hebben met een sliding (bij 2-3, red.). Als je ziet hoe die Engelsen tacklen, dan gebeurt er niets. Maar, dat gebeurt niet."

Swart had graag gezien dat zijn club naar de finale in Madrid was gegaan. “Ajax heeft het geweldig gedaan. Dus iedereen moet tevreden zijn, maar dit is zo zonde. Tien seconden voor tijd. Vijf seconden dan. Drie? Ik denk dat het nog minder was als onze keeper niet geprobeerd had om tijd te rekken. Dat vind ik wel stom, want dat is niet nodig."