Peter Bosz heeft medelijden met Ajax: ‘Het doet me pijn’

Peter Bosz leeft mee met Ajax, dat woensdagavond op pijnlijke wijze werd uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. De finale van het toernooi gaat tussen Liverpool en Tottenham Hotspur en de trainer van Bayer Leverkusen voorziet ook een Engelse finale in de Europa League. De Nederlandse trainer vindt de Engelse hegemonie in Europa geen goed teken.

In aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Schalke 04 werd Bosz donderdag tijdens een persconferentie gevraagd naar de uitschakeling van Ajax in de Champions League. “Het doet me pijn, want ik ken daar nog veel mensen en voor het Nederlandse voetbal is het ook zonde”, aldus de trainer van de huidige nummer vijf van de Bundesliga. “In de vijfde minuut van de extra tijd verliezen, ik heb medelijden met ze.”

“Het doet me ook pijn voor de voetbalwereld”, vervolgt Bosz, die vreest voor Engelse heerschappij in het Europese voetbal. “De kans is groot dat niet alleen de Champions League-finale tussen Liverpool en Tottenham Hotspur gaat, maar ook Chelsea en Arsenal de finale van de Europa League bereiken. Het meeste geld zit in de Premier League en wanneer er vier clubs uit die competitie Europese finales halen, is dat niet goed voor het voetbal.”

De beslissingen in de halve finales van de Europa League vallen donderdagavond. Na een 3-1 overwinning voor eigen publiek is Arsenal afgereisd naar Valencia voor de return. Chelsea speelde vorige week donderdag met 1-1 gelijk tegen Eintracht Frankfurt en kan het karwei klaren in eigen huis. De finale van de Europa League wordt gespeeld op 29 mei in Baku.