Louis van Gaal ziet kansen voor Ajax: ‘Ik ben blij dat hij meedoet’

Davinson Sánchez ontbreekt woensdagavond bij Tottenham Hotspur voor de returnwedstrijd tegen Ajax in de halve finales van de Champions League. De Colombiaanse centrumverdediger kampt met een blessure aan het dijbeen en is daarom niet van de partij in Amsterdam. Dat betekent goed nieuws voor Ajax, zo vindt Louis van Gaal.

Van Gaal treedt woensdagavond op als analist bij Ziggo Sport en vindt het ontbreken van Sánchez een groot gemis voor the Spurs, die nu met Jan Vertonghen en Toby Alderweireld als centrumverdediger aantreden tegen Ajax. Vertonghen was een twijfelgeval nadat hij in de heenwedstrijd (0-1 zege Ajax) was afgehaakt met een hoofdblessure.

"Ik ben blij dat Vertonghen meedoet. Hij is niet de snelste speler. Hetzelfde geldt voor Toby Alderweireld. Sánchez is een stuk sneller, maar die is er niet bij", aldus Van Gaal, die veronderstelt dat Ajax kan profiteren van het gebrek aan snelheid achterin bij Tottenham.

Van Gaal won de Champions League in 1995 zelf met Ajax. "Het is nu meer pleintjesvoetbal”, vergelijkt hij zijn ploeg van toen met het huidige Ajax. "Er wordt op een klein gebied gespeeld. Technisch is dit elftal zó hoogstaand. Het risico dat wordt genomen is groter dan in mijn tijd. Het is geweldig om hier naar te kijken."