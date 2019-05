Magie ‘voorbij’ bij opponent Ajax: ‘Hij is moe na een zwaar seizoen’

Ajax ontvangt woensdagavond Tottenham Hotspur voor de return van de halve finale van de Champions League, nadat de Amsterdammers in Londen met 0-1 wisten te zegevieren. Heung-Min Son is weer van de partij, nadat de aanvaller bij de heenwedstrijd geschorst was. Volgens Isaac Hong zal Son de meest agressieve speler van Tottenham zijn in de Johan Cruijff ArenA.

“Hij wil bewijzen dat zijn drie goals tegen Manchester City in de kwartfinale geen toeval waren", aldus Hong, voormalig tv-commentator bij de Zuid-Koreaanse televisie en tegenwoordig zaakwaarnemer, in gesprek met de NOS. "Normaal is een Zuid-Koreaan de beschaafdheid zelve. Maar Son is in mijn ogen inmiddels meer een Europeaan dan een Aziaat wat dat betreft.”

Hong wijst naar de agressie die Son soms in zijn spel heeft. "In zijn paspoort staat dat hij Zuid-Koreaan is, maar hij speelt als een Duitser en voelt zich ook Duits. Dat is in Zuid-Korea een controversiële uitspraak en hij zal het zelf ook nooit toegeven als je het hem vraagt. Maar zo zie ik het wel. Zijn instelling is zo anders dan alle andere Koreaanse voetballers. Wat hij doet, hoort bij de grootste prestaties ooit van een Zuid-Koreaanse sporter."

De zaakwaarnemer denkt echter niet dat Son Tottenham alsnog naar de finale loodst. "Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat de magie voorbij is. Son is moe na een fysiek zwaar seizoen, waarin hij ook nog op de Aziatische Spelen én de Azië Cup heeft gespeeld. Bovendien heeft Ajax Cristiano Ronaldo al kunnen bedwingen, dan mag Son toch ook geen probleem zijn?"