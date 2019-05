‘Hij heeft de technische staf en de spelersgroep in de maling genomen’

Op sociale media werd de voorbije 24 uur volop over de Jordie van der Laan-gate gesproken. De aanvaller meldde zich ziek bij zijn werkgever Telstar zodat hij het eerste Champions League-duel tussen Tottenham Hotspur en Ajax kon bijwonen. De aap kwam uiteindelijk uit de mouw en beide partijen besloten in onderling overleg per direct uit elkaar te gaan. Telstar had sowieso al besloten om na dit seizoen afscheid te nemen.

De actie van Van der Laan kon op sociale media op waardering rekenen, maar bij Telstar is met minder erover te spreken. “Ik vind het wel een stomme streek”, vertelt technisch directeur Piet Buter dinsdagavond in gesprek met NH. “We hebben uitgezocht wat de juridische gevolgen zijn en we hadden de mogelijkheid om hem op staande voet te ontslaan.”

In een ludieke straf had Buter geen zin, ook al staat Telstar bekend om dergelijke praktijken. “Hij heeft de technische staf en de spelersgroep in de maling genomen”, benadrukte Buter. “Hij meldde zich ziek. Na een of twee dagen moet je je dan bij de club melden. Maar hij zei: ik kan niet, ik heb een afspraak bij mijn huisarts. De volgende dag ging ook niet, want toen had hij koorts.”

Trainer Mike Snoei wilde vervolgens langsgaan bij Van der Laan, die uiteindelijk toegaf hoe het daadwerkelijk zat. Toch eindigt Van der Laan niet helemaal met lege handen. Journalist Menno Pot hoorde het verhaal en bood Van der Laan via Twitter een overgebleven ticket aan voor de return in Amsterdam.