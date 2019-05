Conflict Bakayoko en Gattuso bereikt kookpunt met reactie op Instagram

De ruzie tussen Tiemoué Bakayoko en Gennaro Gattuso tijdens de overwinning van AC Milan op Bologna (2-1) maandagavond is het gesprek van de dag in Italië. De middenvelder treuzelde toen hij moest warmlopen van de trainer, waarna laatstgenoemde besloot José Mauri in te laten vallen. Bakayoko laat op Instagram weten dat hij zeker niet weigerde in te vallen.

“Ik ben het er niet mee eens dat ik word gezien als een speler die weigerde het veld te betreden en dus de club en mijn ploeggenoten niet zou respecteren. Ik werd gevraagd om me klaar te maken als er een wissel zou plaatsvinden, dus ik bereidde mezelf onmiddellijk voor en ging voor twee, drie minuten warmlopen. Toen werd ik weer gevraagd om op de bank plaats te nemen”, aldus Bakayoko.

“Het was volgens mij tussen minuut 23 en 26 dat ik op de bank zat en de trainer opeens tegen mij ging praten. Ik heb niets anders gedaan dan zijn woorden herhalen. Niets meer”, doelt de middenvelder op het feit dat op tv-beelden te zien is dat hij 'fuck off' naar Gattuso zei. “Alles is voor mij duidelijk: ik heb nooit geweigerd om in te vallen. Ik had maar één wens en dat was mijn teamgenoten helpen, zoals ik dat altijd wil, tot aan het eind van het seizoen. Forza Milan.”

Gattuso was na afloop niet te spreken over het gedrag van zijn pupil: “Ik vroeg aan Bakayoko om warm te lopen. Het duurde even, waardoor ik voor José Mauri koos. We dragen een prestigieus tenue, ik moet duidelijk en eerlijk zijn. Ik wachtte zeven of acht minuten en hij had nog niet eens zijn scheenbeschermers aangedaan. Spelers kunnen alles tegen me zeggen, maar het belangrijkste is dat ze hun ploeggenoten en de sfeer in de kleedkamer respecteren", zo stelde de trainer.