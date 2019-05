Ruzie tussen Gattuso en Bakayoko smet op zege van AC Milan

AC Milan heeft zich maandagavond hersteld van de nederlaag tegen Torino (2-0), vorige week zondag. Het team van Gennaro Gattuso boekte een moeizame zege in eigen huis op Bologna en houdt zodoende de race om een Champions League-ticket vol: 2-1. De achterstand op nummer vier Atalanta, met nog drie speeldagen in de Serie A te gaan, bedraagt drie punten. Een ruzie op de bank van i Rossoneri overschaduwde echter de zege.

De start van Milan mocht er zijn: Lukasz Skorupski bracht redding op een afstandsschot van Hakan Calhanoglu en daarna zorgden Cristian Zapata en Mateo Musacchio voor gevaar met hun kopballen. Bologna probeerde het vooral van afstand, via Rodrigo Palacio en Mattias Svanberg. Gattuso moest zijn basiself al na 25 minuten veranderen, toen Lucas Biglia met rugklachten kampte en niet verder kon spelen.

Tiemoué Bakayoko was zijn beoogde vervanger, maar zijn warming up was zo langzaam dat Gattuso voor de entrée van José Mauri opteerde. Gattuso en Bakayoko voerden een verhitte discussie, voor het oog van de camera’s. De middenvelder kwam recent een uur te laat voor de training, waardoor de selectie vijf dagen op strafkamp moest. Bologna liet zich gelden, had pech dat een goal van Palacio wegens buitenspel werd afgekeurd, maar kwam in de 37e minuut op achterstand. Na voorbereidend werk van Mauri rondde Suso met links af: 1-0.

In de tweede helft trok Milan het duel definitief naar zich toe. Fabio Borini verdubbelde na een uur spelen de voordelige marge, al tekende Mattia Destro enkele minuten later reeds voor de aansluitingstreffer. Het duel werd nog spannender toen Lucas Paquetá met rood van het veld moest. Hij kreeg geel voor een woedeaanval na een tackle op zijn persoon en vervolgens een rode kaart toen hij de hand van de dienstdoende scheidsrechter wegsloeg.

Ook Bologna eindigde het duel niet met elf man: in de extra tijd kreeg Nicola Sansone zijn tweede gele kaart na een opstootje. Mitchell Dijks, die in de basis stond, kreeg na afloop een rode kaart voor commentaar op de scheidsrechterlijke leiding.