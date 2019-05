Stevens opgelucht na voltooien missie: ‘Ik denk dat dit mijn laatste klus is’

Schalke 04 hield zondagmiddag een punt over aan de thuiswedstrijd tegen FC Augsburg (0-0) en daarmee is de missie van interim-trainer Huub Stevens geslaagd, want de club uit Gelsenkirchen speelt ook volgend seizoen in de Bundesliga. De Limburgse oefenmeester zit zoals afgesproken nog twee wedstrijden op de bank bij Schalke 04 en is niet van plan zijn trainersloopbaan na de zomerstop een vervolg te geven.

“Ga daar maar vanuit. Deze drie maanden waren toch bijzonder zwaar”, erkent Stevens in gesprek met de NOS. “Ik denk dat dit mijn laatste klus is. Ik hoop ook dat iedereen mij ervan af kan houden om daarna toch weer te beginnen, waar dan ook.” De clubleiding van die Königsblauen vroeg hem in maart om de ontslagen Domenico Tedesco tijdelijk op te volgen en Schalke 04 te behoeden voor degradatie.

Stevens, die vanwege gezondheidsredenen sinds 2016 geen club meer had getraind, gaf zijn jawoord, mede door het recente overlijden van Rudi Assauer, oud-voorzitter van Schalke 04. Samen veroverden ze in 1997 de UEFA Cup, een absoluut hoogtepunt in de clubhistorie. “Rudi is niet alleen de man die mij in Duitsland gepresenteerd heeft, hij was ook een vriend. Toen de club mij benaderde, kon ik dat niet weigeren ten opzichte van Rudi.”

Schalke 04 won vorige week zaterdag van aartsrivaal Borussia Dortmund (2-4) en zette met de verrassende zege in de derby een flinke stap richting lijfsbehoud. “Ik heb iets terug kunnen geven aan de club die me lief is. Ik hoop dat de fans tevreden zijn dat ze volgend jaar weer in de Bundesliga vertoeven”, zo besluit Stevens zijn relaas.