Bosz’ Bayer Leverkusen vernedert Eintracht met zes goals in 34 minuten

Bayer Leverkusen heeft zondag uistekende zakengedaan in de strijd om een ticket voor de volgende editie van de Champions League. Het team van trainer Peter Bosz versloeg concurrent Eintracht Frankfurt zondagavond met liefst 6-1; een eindstand die nota bene na 36 minuten al op het scorebord stond. Beide teams hebben nu evenveel punten, 54, maar het doelsaldo van Eintracht is nog steeds beter: +18 om +13.

Bayer hield tussen minuut 2 en minuut 36 flink huis en scoorde liefst zesmaal. Kai Havert opende de score: het talent kreeg de bal terug van Charles Aranguiz en verschalkte Kevin Trapp. Het werd een horroravond voor de doelman, die zag hoe Aranguiz elf minuten later ook de 2-0 van Julian Brandt voorbereidde. Een schot van Filip Kostic vanaf 25 meter werd door Jonathan Tah van richting veranderd, belandde achter Lukas Hradecky en betekende al snel de 2-1, maar van een wedstrijd was geen sprake.

Na een pass van Lars Bender kopte Lucas Alario de 3-1 binnen en niet veel later slaagde Mokoto Hasebe er niet in om Aranguiz af te stoppen: 4-1. Elf minuten voor rust profiteerde Alario van een goede actie van Kevin Volland en twee minuten later bereikte Eintracht, met Jetro Willems in de basis en Jonathan de Guzman negentig minuten op de bank, het dieptepunt: Martin Hinteregger passeerde zijn eigen doelman na een vrije trapp van Brandt.

Eintracht bleef desondanks een ruimere nederlaag bespaard. Het aantal kansen na rust nam aanzienlijk af en Trapp hield zijn team figuurlijk op de been. Havertz had hoe dan ook nog minimaal een keer kunnen scoren. In de Bundesliga staan nog twee speeldagen op de rol: komend weekeinde speelt Eintracht thuis tegen FSV Mainz 05, terwijl Bayer in eigen huis aantreedt tegen Schalke 04. Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg (beide 52 punten) en TSG Hoffenheim (51 punten) zijn ook nog in de race.