Perez twijfelt over Ajacied: ‘Dan moet hij nu naar een absolute topclub?’

Veel spelers van Ajax worden gelinkt aan een uitgaande transfer komende zomer, onder wie Donny van de Beek. Onder meer Paris Saint-Germain, Real Madrid en enkele Engelse topclubs zouden de middenvelder op het lijstje hebben staan. Kenneth Perez weet niet of de Oranje-international al klaar is voor de absolute top.

"Hij wordt naar allerlei topclubs geschreven, maar vind je hem beter dan bijvoorbeeld Davy Klaassen?", aldus Perez bij FOX Sports in gesprek met Hans Kraay junior. "Ik vond Klaassen echt een heel goede speler. Daarmee bedoel ik: met hem lukte het niet bij Everton. En dan moet Van de Beek nu naar een absolute topclub?”

“Ik weet niet of dat dan helemaal gaat lukken. Maar hij is echt met sprongen vooruit gegaan, zoals het hele elftal”, aldus Perez, die onder de indruk is van de ontwikkeling van de 22-jarige middenvelder. "Wat me verbaasd is dat zijn handelingssnelheid enorm omhoog is gegaan. En wat ik ook verbazingwekkend vind: zijn fysiek.”

“Hij is zó sterk geworden. Tegen Tottenham Hotspur (0-1 winst, red.) was hij zowel zonder als met bal ongelooflijk belangrijk”, verwijst de Deense analist naar de gewonnen Champions League-wedstrijd in Londen. Zondagavond speelt Ajax in de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Willem II. Komende woensdag wacht voor Ajax de return van de halve finale van de Champions League tegen Tottenham.