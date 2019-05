Ali Dursun: ‘Ja, ik heb het er stiekem met Frenkie de Jong over gehad’

Ali Dursun had niet verwacht dat het zo snel zou gaan met Frenkie de Jong. De zaakwaarnemer maakte kennis met de middenvelder, die na dit seizoen de overstap van Ajax naar Barcelona maakt, toen deze als vijftienjarige in de jeugd van Willem II speelde. De bekerfinale tussen Willem II en Ajax is ook voor Dursun een speciale ontmoeting. “Vanaf dat moment zijn we samen. Deze wedstrijd is speciaal voor hem, maar ook voor mij.”

“Ik zag hem voetballen na een wedstrijd van mijn zoon. Vanaf dat moment was ik gewoon verliefd op zijn spel”, verklaarde Dursun in aanloop naar de bekerfinale, in gesprek met de NOS. Hij had nooit kunnen voorzien dat het zo snel zou gaan met De Jong. “Ik had wel verwacht dat Frenkie een van de grotere voetballers zou worden, maar door blessures kan er van alles gebeuren. Met zijn kwaliteiten, die wij toen al zagen, zat het wel goed. Maar zo snel en binnen zes jaar Barcelona en Nederlands elftal. Nee, dat niet.”

De Jong speelt mogelijk dit seizoen tegen zijn toekomstig werkgever. Barcelona en Ajax kunnen zich komende week voor de Champions League-finale van 1 juni in Madrid plaatsen. “Ja, ik heb het er stiekem met Frenkie over gehad. De treble hè. We hebben een kleine tien dagen geleden samengezeten en ik zei: ‘nog zes wedstrijden hè’. Als je zes wedstrijden wint, heb je gewoon de treble. Ja, dan kom je lekker binnen bij Barcelona. En stel dat hij de winnende maakt. Hij scoort niet veel. Tegen Barcelona de winnende!”, besloot Dursun met een glimlach.

John de Jong, vader van Frenkie de Jong, vindt zijn zoon nog altijd een aanvallende middenvelder en denkt dat hij bij Barcelona ook in die rol gaat spelen. “Frenkie is een middenvelder en ook een aanvallende middenvelder. Hij is nu een spelverdeler. Hij heeft het goed gedaan naast Matthijs de Ligt, maar hij is een middenvelder en misschien wel volgend jaar een middenvelder in een aanvallendere rol”, vertelde De Jong senior bij FOX Sports. “Men zegt dat hij weinig scoort en weinig assists geeft, maar dat komt vanzelf als hij hoger op het veld staat.”