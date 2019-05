Liverpool toont karakter na blessure Salah en houdt titeldroom levend

De Engelse titelrace gaat volgende week beslist worden op de laatste speeldag. Liverpool had het zaterdagavond bijzonder lastig op bezoek bij Newcastle United en leek na het geblesseerd uitvallen van sterspeler Mohamed Salah in de tweede helft af te stevenen op puntverlies, maar vier minuten voor tijd bezorgde invaller Divock Origi the Reds alsnog een zwaarbevochten zege: 2-3. Liverpool heeft de koppositie voorlopig overgenomen van Manchester City; the Citizens hebben twee punten minder en komen maandagavond nog in actie tegen Leicester City. Liverpool besluit de competitie volgende week met een thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers; voor City wacht op de laatste speeldag een uitduel met Brighton & Hove Albion.

Na een aftastend begin van beide kanten was het Virgil van Dijk die Liverpool na dertien minuten voetballen op het juiste spoor zette op St James' Park. De Nederlandse verdediger ontsnapte bij een hoekschop van Trent Alexander-Arnold aan de aandacht van zijn directe tegenstander, waarna hij de bal geheel vrijstaand voorbij doelman Martin Dúbravka kopte: 0-1. Liverpool kende zo een droomstart, maar Newcastle United had slechts zeven minuten nodig om de stand weer in evenwicht te brengen.

Christian Atsu benutte van dichtbij een rebound, nadat Alexander-Arnold in eerste instantie op de doellijn nog met de hand een doelpunt van José Salomón Rondón had voorkomen. Alexander-Arnold ontsnapte aan een rode kaart en kon vervolgens rond het halfuur aan de overzijde zijn tweede assist van de avond afleveren. De rechtsback bediende Salah op maat, waarna de Egyptenaar met een fraaie voetbeweging Dúbravka verschalkte: 1-2. Vlak daarvoor had Ayoze Pérez namens de thuisploeg de lat geraakt, terwijl Sadio Mané voor Liverpool nog een goede kans miste in de eerste helft.

Newcastle United gaf in de laatste fase van de eerste helft niet thuis, maar de ploeg van manager Rafael Benítez wist zich na de onderbreking toch weer op te richten. The Magpies begonnen uitstekend aan het tweede bedrijf en kwamen in de 54ste minuut opnieuw langszij. Rondon kreeg de bal na een hoekschop met enig fortuin voor de voeten, waarna de aanvaller uit Venezuela met een ziedend schot de 2-2 liet aantekenen. Liverpool was de kluts daarna even kwijt.

Klopp zag hoe zijn ploeg in aanvallend opzicht nauwelijks meer gevaarlijk was en besloot halverwege de tweede helft zijn eerste wissel van de wedstrijd door te voeren: de vrijwel onzichtbare Georginio Wijnaldum werd afgelost door Xherdan Shaqiri. Kort erna incasseerde Liverpool een dreun, doordat Salah hard in botsing kwam met Dúbravka en uiteindelijk per brancard van het veld gedragen moest worden. Klopp besloot Origi als vervanger van Salah binnen de lijnen te brengen en dat bleek uiteindelijk een gouden wissel. De Belgische spits dook in minuut 86 na een vrije trap van Shaqiri op in de doelmond van Newcastle United en groeide uiteindelijk met een rake kopbal, via een verdediger van Newcastle United, uit tot matchwinner.