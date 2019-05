‘Gemengde gevoelens’ bij Depay: ‘Niet te vergelijken met Oranje’

Memphis Depay neemt het zondagavond met Olympique Lyon op tegen Lille OSC en voor beide ploegen staat er nog genoeg op het spel. Lille bezet momenteel met zes punten voorsprong de tweede plaats in Ligue 1 en een plaatsbewijs voor de Champions League is voor de twee kemphanen het uitgangspunt. Depay weet dat les Gones moeten winnen om nog uitzicht te houden op rechtstreekse deelname aan het miljardenbal: “We zijn ons ervan bewust dat we moeten vechten voor de doelen van de club”, laat hij vrijdag optekenen tijdens een persconferentie.

De voormalig PSV-aanvaller kent dit seizoen een grillige prestatiecurve en is ook de eerste om dat toe te geven. “Ik heb gemengde gevoelens over mijn seizoen. Ik heb minder doelpunten gemaakt en mijn statistieken zijn slechter”, beaamt Memphis tegenover zijn Franse toehoorders. De uitnodigingen van bondscoach Ronald Koeman doen wonderen, want in Oranje is hij wél een constante factor. “Die twee ploegen zijn niet met elkaar te vergelijken. Lyon is nog erg jong, we hebben weinig spelers van 27 of 28 jaar. Bij het Nederlands elftal is veel meer ervaring aanwezig.”

De buitenspeler grijpt het perspraatje aan om complimenten uit te delen aan Bruno Génésio, die bezig is aan zijn laatste weken als trainer van Olympique Lyon. “Ik heb een zeer goede band met Bruno en ben hem dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. Na mijn tijd bij Manchester United had ik vooral vertrouwen nodig, en dat is precies wat hij en voorzitter Jean-Michel Aulas mij hebben gegeven. Ik hoop niet dat Bruno verloren gaat voor de voetballerij.”

Memphis heeft in Frankrijk een doorlopend contract tot medio 2021 en voelt niet de behoefte om zijn toekomstplannen in het openbaar te bespreken. “Ik ben niet bezig met mijn eigen toekomst, maar met de wedstrijd van aanstaande zondag. Ik heb nog gewoon een contract bij Lyon, dus mensen moeten geen dingen roepen die helemaal niet waar zijn. Ik ben hier erg gelukkig, ben gegroeid als mens en mag elke dag rondlopen bij een grote club met een fantastisch stadion”, zo besluit de international van Oranje.