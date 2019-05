Chelsea domineert tweede helft en neemt uitgoal mee terug naar Londen

Eintracht Frankfurt en Chelsea hebben elkaar donderdagavond in de eerste wedstrijd van hun halve finale-tweeluik in de Europa League in evenwicht gehouden (1-1). Eintracht kwam in eigen huis door toedoen van Luka Jovic nog wel op voorsprong, maar moest op slag van rust de gelijkmaker van Pedro Rodríguez incasseren. De Duitsers mochten vervolgens niet klagen dat hier in de tweede helft niet nog meer tegendoelpunten bij kwamen en Die Adler zullen volgende week donderdag in Londen tenminste een keer moeten scoren om de finale van het tweede Europese bekertoernooi te bereiken.

Jonathan de Guzmán en Jetro Willems begonnen het duel op de bank namens de thuisploeg, terwijl Sebastién Haller vanwege een blessure op de tribune plaatsnam. Maurizio Sarri koos er op zijn beurt bij Chelsea voor koos om sterspeler Eden Hazard niet aan de aftrap te laten verschijnen. Zij zagen vanaf de zijlijn hoe beide ploegen in een stampende Commerzbank-Arena in de openingsfase de kat uit de boom keken en de eerste grote kans liet dan ook ruim twintig minuten op zich wachten.

Met 23 minuten op de klok was het ook meteen raak toen Filip Kostic een scherpe voorzet de zestien indraaide en landgenoot Jovic de bal al vallend achter Kepa Arrizabalaga kopte. Chelsea moest daarna in de achtervolging en kreeg kansen via Pedro en Ruben Loftus-Cheek, die echter allebei de bal naast het doel van Kevin Trapp mikten. Eintracht leek zodoende met een voorsprong aan de thee te kunnen, maar op slag van rust was het toch nog raak toen Loftus-Cheek een aantal tegenstanders de baas was en Pedro vervolgens op aangeven van de Engelsman af kon drukken.

Die gelijkmaker leek in de tweede helft nog flink door te dreunen bij Die Adler, want de manschappen van Adi Hütter kwamen er na de rust nauwelijks meer aan te pas. Chelsea domineerde het balbezit en kreeg via Loftus-Cheek een eerste kans op meer. De Engelsman schoot echter over en zag vervolgens hoe David Luíz een paar minuten later een vrije trap op de lat knalde.

Met Eden Hazard in het laatste halfuur binnen de lijnen kreeg David Luíz een klein kwartier voor tijd nog een goede kans toen hij een vrije trap van de Belg binnen mocht koppen, maar zijn inzet miste de kracht om Trapp te passeren. Een paar minuten voor het einde ging het echter nog bijna mis voor Chelsea toen David Abraham uit een corner net over kopte. Vlak daarna verspeelde N’Golo Kanté de bal in de opbouw op een gevaarlijke plek, maar the Blues konden uiteindelijk opgelucht ademhalen. In de blessuretijd mocht ook Willem nog even zijn opwachting maken als invaller voor Mijat Gacinovic.