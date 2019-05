Door El Hamdaoui geïnspireerd Excelsior verrast Feyenoord

Feyenoord is woensdagmiddag in een besloten oefenwedstrijd tegen Excelsior met 1-3 onderuit gegaan. Mounir El Hamdaoui had met twee doelpunten en een assist een groot aandeel in de verrassende overwinning van de Kralingers op het trainingscomplex van de stadsgenoot. De zege is een opsteker voor trainer Ricardo Moniz, die zijn ploeg zeer waarschijnlijk via de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs in de Eredivisie moet zien te houden.

El Hamdaoui brak de ban in de vriendschappelijke ontmoeting door doelman Kenneth Vermeer met een bekeken lob te verschalken. De geroutineerde aanvaller verdubbelde de marge vervolgens met een hard schot in de verre hoek. Bij het derde Excelsior-doelpunt, gemaakt door Marcus Edwards, fungeerde de ex-speler van onder meer Ajax en AZ als aangever. Jens Toornstra deed pas in de slotfase iets terug namens de thuisspelende ploeg.

Feyenoord kon het dus niet bolwerken tegen de nummer zeventien van de Eredivisie, ondanks de aanwezigheid van gevestigde namen als Jordy Clasie, Steven Berghuis, Nicolas Jörgensen en Jan-Arie van der Heijden in de basisopstelling. Het elftal van Giovanni van Bronckhorst sluit deze voetbaljaargang af op de derde plaats en met wedstrijden tegen ADO Den Haag (12 mei) en Fortuna Sittard (15 mei). Nummer vier AZ kan de Rotterdammers niet meer achterhalen.

Voor de manschappen van Moniz gaat de laatste fase van het seizoen wél gepaard met de nodige spanning. Excelsior is vijf punten verwijderd van een veilige plek, FC Emmen bezet momenteel de vijftiende plaats, en houdt derhalve rekening met extra wedstrijden om het Eredivisieschap te behouden. In competitieverband resteren nog duels met Heracles Almelo (uit) en AZ (thuis).