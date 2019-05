Arsenal-carrière van Aaron Ramsey komt voortijdig ten einde

Aaron Ramsey lijkt zijn laatste wedstrijd namens Arsenal al te hebben gespeeld. De doorgaans goed geïnformeerde BBC weet woensdag namelijk te melden dat de middenvelder vanwege een hamstringblessure dit seizoen niet meer in actie zal komen. De Welshman maakt aankomende zomer transfervrij de overstap naar Juventus.

Ramsey moest zich in de return van de kwartfinales van de Europa League tegen Napoli al na een halfuur laten wisselen en onderzoek heeft uitgewezen dat de kwetsuur van de middenvelder erger is dan in eerste instantie werd gevreesd. Arsenal hoopte hem namelijk nog te kunnen gebruiken in een eventuele Europa League-finale en het slot van het Premier League-seizoen, maar door deze plannen kan een streep.

The Gunners spelen dit seizoen nog in competitieverband tegen Brighton & Hove Albion en Burnley en de club is nog volop verwikkeld in de strijd om Champions League-deelname. Arsenal bezet momenteel de vijfde plaats met twee punten achterstand op nummer vier Chelsea. In Europees verband is Valencia de tegenstander in de halve finales van de Europa League. Een eventuele finale zal worden gespeeld tegen Chelsea of Eintracht Frankfurt.

Het is al langer duidelijk dat de 28-jarige Ramsey na dit seizoen zal vertrekken uit het Emirates Stadium. Onderhandelingen tussen club en speler liepen al in een eerder stadium stuk, waarna Juventus toesloeg door hem gratis binnen te hengelen. De 58-voudig international van Wales staat sinds 2008 onder contract bij Arsenal en is daarmee de langst dienende speler in de selectie van Unai Emery.