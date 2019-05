‘Juve, Inter en AS Roma waren aandachtig toeschouwer bij Tottenham - Ajax’

De ogen van heel voetbalminnend Europa waren dinsdagavond gericht op Londen, waar Tottenham Hotspur en Ajax elkaar troffen voor hun eerste wedstrijd in de halve finales van de Champions League. Naast supporters waren ook vertegenwoordigers van andere clubs aandachtig toeschouwer en de Corriere dello Sport weet woensdag te melden dat afvaardigingen van Juventus, Internazionale en AS Roma in het Tottenham Hotspur Stadion aanwezig waren om spelers van beide clubs te bekijken.

Technisch directeur Piero Ausilio van Inter was present om onder meer Nicolás Tagliafico en Hakim Ziyech in levenden lijve aan het werk te zien. I Nerazzurri hebben zich voor volgend seizoen al zo goed als verzekerd van de komst van Diego Godín van Atlético Madrid en Tagliafico moet naast de Uruguayaan op de linkerflank gaan spelen. Ziyech is daarnaast in beeld om het middenveld van wat broodnodige creativiteit te voorzien, terwijl de namen van Donny van de Beek en David Neres ook al langer op lijstjes in het Giuseppe Meazza staan.

Inter krijgt in de strijd om Ziyech en Neres mogelijk concurrentie uit Rome, daar i Giallorossi ook wel wat zien in de komst van de twee. Ziyech werd vorig jaar al nadrukkelijk in verband gebracht met een verhuizing naar het Stadio Olimpico, maar van een transfer kwam het uiteindelijk niet en het is de vraag of de Marokkaans international trek heeft in nieuwe onderhandelingen met Roma. De naam van Neres viel eveneens al eerder in de Italiaanse hoofdstad en Roma lijkt zijn komst nog niet uit het hoofd te hebben gezet.

Technisch directeur Fabio Paratici van Juventus, dat in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Ajax, was ook aanwezig tijdens de kraker tussen the Spurs en de Amsterdammers. Hij was er echter niet om een speler van Ajax aan het werk te zien, maar richtte zijn aandacht op Christian Eriksen. De voormalige middenvelder van de Amsterdammers ligt na dit seizoen nog één jaar vast in Londen en het lijkt erop dat hij aankomende zomer weleens zou kunnen vertrekken. Real Madrid heeft naar verluidt op dit moment echter de beste papieren voor zijn komst in handen.