Ajax imponeert als Harlem Globetrotters: ‘Hij toonde hoe slim hij wel niet is'

Martin Keown is zwaar onder de indruk van het spel van Ajax. De oud-verdediger van onder meer Arsenal en de nationale ploeg van Engeland waarschuwde Tottenham Hotspur voor aanvang van het Champions League-duel met de Amsterdammers al voor de kracht van de ploeg van Erik ten Hag. Keown komt na de 0-1 zege van Ajax met nog meer complimenten voor de Nederlandse topclub.

“Je moet bewondering hebben voor de wijze waarop Ajax handelt. Wanneer ze in full flow zijn, kan het net zijn alsof je naar de Harlem Globetrotters (basketbalteam, red.) kijkt. De manier waarop zij de bal rond laten gaan, wordt vaak toegedicht aan vijf spelers, maar het is veel beter dan dat. Wat wij zagen was een team van elf spelers op het allerhoogste niveau”, stelt Keown in de Daily Mail.

“De wijze waarop de jonge spelers van Ajax omgingen met deze wedstrijd, was fenomenaal. Vijf van hun basisspelers waren 23 jaar of jonger. De spelers van Ajax zijn ook zo goed onderlegd. Ze weten altijd wat ze moeten doen, ongeacht tegen welk systeem ze spelen. We zagen ook nog eens een fout in het systeem van Tottenham in de eerste helft gezien hun drie centrale verdedigers”, aldus Keown, die zag dat Ajax in het eerste halfuur ijzersterk was, mede door de verkeerde inschatting van manager Mauricio Pochettino.

“De buitenspelers, Hakim Ziyech en David Neres, speelden 'hoog' en ook nabij Dusan Tadic, waardoor het eigenlijk drie tegen drie werd. Donny van de Beek toonde hoe slim hij wel niet is, terwijl Frenkie de Jong splijtende passes fabriceerde. Iedere keer als de bezoekers de bal verloren, gingen ze op jacht om het weer terug te winnen. Het waren geen toevalstreffers dat Ajax Real Madrid en Juventus uitschakelde”, besluit de voormalig stopper zijn relaas over Ajax.