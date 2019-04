Erik ten Hag: ‘In opbouw naar de komende weken toe is dit de beste keus’

Erik ten Hag kiest dinsdagavond in het eerste duel van Ajax met Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League op de rechtsbackpositie voor Joël Veltman. Laatstgenoemde krijgt de voorkeur boven Noussair Mazraoui, die dit seizoen achterin bij Ajax een zekerheidje was, maar in het Tottenham Hotspur Stadion op de bank begint.

Mazraoui miste dit seizoen in de Champions League alleen de heenwedstrijd tegen Juventus in de kwartfinales vanwege een schorsing, maar begon verder altijd in de basis. In de return tegen Juventus begon Mazraoui vanwege een schorsing van Nicolás Tagliafico als linksback, maar dat duel duurde toen voor hem vanwege een blessure slechts elf minuten.

Mazraoui miste vervolgens in de Eredivisie de wedstrijden tegen FC Groningen en Vitesse, maar trainden de laatste dagen weer mee. Toch is keuze van Ten Hag op Veltman gevallen. "Nouss is net weer terug. Hij is er een aantal weken uitgeweest en Joël heeft het ook goed gedaan. In de opbouw naar deze wedstrijd en in de opbouw naar de komende weken toe, met alleen maar finales, is dit de beste keus", licht Ten Hag toe voor de camera van Veronica. De oefenmeester benadrukt dat Mazraoui zeker niet op eigen initiatief de bank begint. "Nee, hij is zelf gretig."

Voor Ajax is het tweeluik met Tottenham een volgende uitdaging, nadat in de voorgaande rondes Real Madrid en Juventus werden verslagen. "We moeten nog beter, dit is de halve finale. We spelen tegen een goede ploeg met een hoge intensiteit", vervolgt Ten Hag. "Als we een kans willen hebben, moeten we het tempo bepalen. Dat betekent dat we met name aan de bal goed moeten zijn, want dan kunnen we temporiseren."

De oefenmeester is niet bang dat Ajax omvergeblazen zal worden door het krachtvoetbal van the Spurs. "Op topniveau is het zo dat je je in een wedstrijd moet vechten. Het is niet eenvoudig om je onder hoge druk uit te spelen, maar wij hebben dat vermogen. Ik denk dat tegenstanders daar op zullen inspelen, ze zullen erop bedacht zijn. We hebben namelijk laten zien dat we dat kunnen."