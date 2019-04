Opstelling Ajax telt één verrassing voor kraker met Tottenham Hotspur

Joël Veltman begint dinsdagavond in de basis bij Ajax in het eerste duel met Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League. Hij krijgt op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Noussair Mazraoui, die de laatste twee wedstrijden van Ajax moest missen door een blessure en nu op de reservebank zit. Verder kent de opstelling van trainer Erik ten Hag geen verrassingen.

Mazraoui was dit seizoen in de Champions League tot nu toe altijd een zekerheidje achterin bij Ajax. De Marokkaans international miste alleen de heenwedstrijd tegen Juventus in de kwartfinales vanwege een schorsing, maar begon verder altijd in de basis. In de return tegen Juventus begon Mazraoui vanwege een schorsing van Nicolás Tagliafico als linksback, maar dat duel duurde toen voor hem slechts elf minuten.

Mazraoui liep in Turijn al vroeg in de wedstrijd een enkelblessure op na een duel met Paulo Dybala, waarna hij de competitiewedstrijden tegen FC Groningen en Vitesse aan zich voorbij moest laten gaan. Veltman verving Mazraoui telkens met verve en behoudt zijn basisplaats dinsdagavond voor de ontmoeting met Tottenham Hotspur; op de linksbackpositie keert Tagliafico terug van een schorsing.

Verder kent de opstelling van Ajax geen verrassingen. Veltman en Tagliafico worden achterin ondersteund door Matthijs de Ligt en Daley Blind; André Onana verdedigt als gewoonlijk het doel. Op het middenveld kiest Ten Hag voor Lasse Schöne, Frenkie de Jong en Donny van de Beek, terwijl voorin Hakim Ziyech en David Neres Dusan Tadic ondersteunen. Tottenham - Ajax wordt dinsdagavond om 21.00 afgetrapt in het Tottenham Hotspur Stadium.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, De Jong, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres.