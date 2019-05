‘Als het niet bij Gent lukt, hoop ik bij een Eredivisie-club terecht te kunnen’

Door Chris Meijer

“Ik heb mezelf echt leren kennen, in bepaalde opzichten. Bijvoorbeeld dat ik een kok ben, dat ik goed kan koken.” Elton Kabangu moet lachen als hij vertelt over zijn afgelopen twee jaar in Eindhoven. De 21-jarige aanvaller is in principe bezig aan zijn laatste weken in dienst van FC Eindhoven, dat hem de afgelopen twee seizoenen huurde van AA Gent. Hij bewoont sinds de zomer van 2016 een appartement in het centrum van de Lichtstad en kwam zo voor het eerst op eigen benen te staan. “In de jeugdopleiding van AA Gent zat ik in een internaat, dus ik was wel gewend om van huis te zijn. Maar nu moest ik ook mezelf zorgen, mijn eigen eten maken. Niemand zegt: ‘Elton, maak je bed op’ of ‘Elton, ga wassen’, dus dat was wel anders. Ik heb veel geleerd, emotioneel gezien was het toch raar om in een ander land en in een andere omgeving terecht te komen”, zo legt Kabangu uit. “Als ik moet terugblikken op deze periode, is het alleen maar positief. Als speler en als mens. Ik leer altijd bij.”

Kabangu vliegt trainer Nascimento in de armen na een doelpunt in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch (3-1 nederlaag).

Kabangu doorliep de jeugdopleiding van AA Gent en mocht twee jaar geleden op huurbasis vertrekken. Door Jari Vandeputte en Jinty Caenepeel, die allebei vanaf de Buffalo’s de overstap naar FC Eindhoven maakten, had de buitenspeler al een idee waar hij op huurbasis zou willen spelen. “Dat zijn jongens naar wie ik in de jeugd van AA Gent opkeek. Ik zag dat het met hen goed ging, dus ik heb daardoor altijd wel in mijn hoofd gehad dat ik het zou overwegen als Eindhoven bij me zou aankloppen. Er was interesse van andere clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en het buitenland, maar voor mij was het een logische keuze om hier naartoe te gaan”, vertelt de uit kustplaats Kortrijk afkomstige aanvaller. Met tien doelpunten en vijftien assists in veertig officiële wedstrijden maakte Kabangu een uiterst sterk eerste seizoen in dienst van FC Eindhoven door. De vleugelaanvaller kende een uitstekende verstandhouding met Mart Lieder, die topscorer van de Eerste Divisie werd en een transfer naar het Deense SönderjyskE verdiende.

AA Gent was na het eerste seizoen van Kabangu in dienst van FC Eindhoven dusdanig tevreden over zijn ontwikkeling, dat de club besloot om zijn contract tot medio 2021 te verlengen. Tegelijkertijd kreeg hij te horen dat hij andermaal op huurbasis mocht vertrekken. Dat zijn eerste seizoen op de Nederlandse velden meer dan uitstekend verliep, bleef niet onopgemerkt. Vanuit de Eredivisie was er belangstelling voor Kabangu. “Natuurlijk heb ik ambities, dus wat dat betreft was het lastig om dat te weigeren. Iedere jonge voetballer droomt ervan om op het hoogste niveau te voetballen, alleen moet je die stap niet geforceerd willen nemen. Als ik nu ergens in de Eredivisie op de bank had gezeten, had ik het nog moeilijker gehad. De speelminuten zijn het belangrijkst, dus ik blij met hoe het is gelopen”, aldus Kabangu. Zodoende viel zijn keuze afgelopen zomer op een tweede seizoen bij FC Eindhoven. “Ik wilde geen stappen overslaan. Voor mijn gevoel ging het te goed en ik had niet zoveel moeilijke momenten gehad. Dat vond ik ergens raar, waardoor ik een soort bevestiging wilde hebben. Iedereen kwam wel met advies, dat het misschien beter zou zijn om een stap hogerop te zetten. Ik doe dingen op gevoel en bespreek ze met mijn moeder en zaakwaarnemer.”

De cijfers van Kabangu in het shirt van FC Eindhoven.

Het tweede seizoen in dienst van FC Eindhoven verliep voor Kabangu iets moeizamer dan zijn eerste jaar. Voor de winterstop vond de Belgische aanvaller twee keer het net, terwijl hij in de wedstrijd tegen Telstar (1-2 nederlaag) de eerste rode kaart in zijn profloopbaan ontving. Nadat hij een schorsing van twee wedstrijden had uitgezeten, hield trainer David Nascimento hem vier duels achter elkaar op de reservebank. “Iedereen kende me al, dus de druk was wat hoger. Je hebt al een beetje een naam in de competitie en iedereen weet dat je vorig seizoen goed hebt gedraaid. Ik kan er niet over liegen dat het in je hoofd gaat zitten als het even wat minder gaat. Je denkt: shit, wat is er aan de hand? Dan moet je de juiste mensen om je heen hebben en mijn geloof speelt ook een rol, ik geloof in God en heb vertrouwen in mezelf. Iedereen bleef in mij geloven en als je in die moeilijke periodes sterk blijft buiten het veld, dan houd je het vol.” Kabangu legt uit dat dit seizoen voor hem vooral in mentaal opzicht leerzaam was. “Op het voetballend vlak heb ik vorig jaar zoveel meegekregen. Daardoor wist ik eigenlijk al hoe het zat. Daarbuiten heb ik dingen meegemaakt, die ik vorig jaar nog niet beleefd had. Dat de trainer me passeerde, vond ik echt moeilijk. Ik heb daar een weekje mee gezeten, daar ga ik niet over liegen. Daarna dacht ik: dit gaat ‘m niet worden, ik moet het laten zien en ik weet wat ik kan. Ik wil er later geen spijt van krijgen, dat zeg ik altijd. Daarom ben ik hard blijven werken.”

In de tweede seizoenshelft wist Kabangu zich te herpakken, met als hoogtepunt de met 8-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. In dat duel, de grootste overwinning van FC Eindhoven sinds 1974, was Kabangu goed voor drie doelpunten en twee assists: de eerste hattrick van zijn profloopbaan. “Die wedstrijd was gewoon geweldig, het gaf een fantastisch gevoel. Ik voelde me al goed, maar het kwam er niet altijd uit”, zegt Kabangu met een glimlach over die avond in maart. Hij kijkt met een positief gevoel terug op de afgelopen twee jaar in Eindhoven, waarin hij goed was voor 18 doelpunten en 20 assists in 76 wedstrijden. Het technische voetbal op de Nederlandse velden heeft van hem een completere speler gemaakt. “In België draait het meer om lopen en is het spel harder. Ik ben niet echt een technische speler, dus voor mij is het alleen maar een voordeel dat ik hier veel kan bijleren. Dit is iets wat ik in België moeilijker had kunnen oppikken en belangrijk voor mijn ontwikkeling.”

Na een charge op Kyle Scott van Telstar ontvangt Kabangu van scheidsrechter Freek van Herk de eerste rode kaart van zijn loopbaan.

“Daardoor zal ik ook wel als een andere speler terugkeren naar Gent. Ik heb leren meedraaien in een ploeg, in goede en slechte momenten. Op mentaal en voetballend vlak heb ik veel geleerd, dus ik denk dat ik stappen heb gemaakt en dat ik een completere speler ben dan toen ik bij Gent vertrok. Ik vind het moeilijk om over mezelf te praten, maar ik veronderstel dat ik nu ook andere kwaliteiten heb”, zo gaat Kabangu verder. Voordat hij AA Gent op huurbasis verliet, trainde hij al met de eerste selectie. Op negentienjarige leeftijd zat de aanvaller al eens op de reservebank bij de hoofdmacht, in de Europa League-wedstrijd tegen Racing Genk (1-1). Als hij komende zomer weer aansluit bij de selectie van de Buffalo’s, zal dat met een andere mindset zijn dan toen. “Als jonge kerel had ik niet per se de wil om mezelf te laten zien om aan spelen toe te komen. Het was meer van: ik krijg mijn kans, leuk. Ik vond het allemaal mooi: camera’s, foto’s, meetrainen en erbij horen. Alles was te positief. Nu ben ik echt hongerig. Als ik terugga, wil ik er niet alleen bij horen. Ik wil vechten voor mijn plek in de basiself of de selectie. Ik wil volgend seizoen voetballen en ik denk dat Gent daar wel van op de hoogte is, dat ik niet kom om de bidons te dragen.”

“Als het niet bij Gent lukt, hoop ik bij een Eredivisie-club terecht te kunnen. Ik vind het hier wel prima, ik voel me goed in Nederland. De cultuur, hoe de mensen met me omgaan en hoe ik behandeld word: dat is anders dan in België. De mensen zijn voor mijn gevoel meer open, ze zijn directer en dat is juist goed. Als mensen gewoon zeggen: ‘Dit, dit en dit doe je niet goed’, is het alleen maar beter.” Indien Kabangu zich de komende jaren stormachtig ontwikkelt, kan hij weleens voor een lastige keuze komen te staan. Met zijn achtergrond zou hij zowel voor België als voor Democratische Republiek Congo mogen uitkomen. “Ik heb daar helemaal nog niet over nagedacht, eigenlijk. Het zou een eer zijn om voor beide landen te spelen en er is vroeger weleens contact geweest. Als ik nu bij Gent in het eerste speelde, had het misschien in mijn hoofd gezeten. Nu heb ik eerst dingen te bewijzen, op het hoogste niveau. Als ik dat kan doen, ben ik geschikt om over dit soort dingen te praten.”

Naam: Elton Kabangu

Geboortedatum: 8 februari 1998

Club: FC Eindhoven (gehuurd van AA Gent)

Positie: linksbuiten

Sterke punten: snelheid, fysieke kracht, schot