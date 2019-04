Play-offs ver weg voor FC Groningen na 34 pijnlijke minuten in Zwolle

PEC Zwolle heeft maandagavond het maximale gehaald uit het restant van de wedstrijd tegen FC Groningen in de Eredivisie. Het duel werd woensdag in de tweede helft gestaakt vanwege het onweer in Zwolle en maandag werden de laatste 34 minuten uitgespeeld. Daarin draaide PEC een 1-2 achterstand om in een 3-2 overwinning. De ploeg van Jaap Stam klimt naar de twaalfde plek en is officieel veilig, terwijl Groningen negende staat en de play-offs uit het zicht ziet verdwijnen.

Vorige week kregen beide ploegen in een levendige openingsfase kans om de score te openen. Namens Groningen miste Paul Gladon uit kansrijke positie, terwijl aan de overzijde Younes Namli doelman Sergio Padt tot een redding dwong. De bezoekers schoten echter het sterkst uit de startblokken en kwamen na twintig minuten voetballen verdiend op voorsprong. Ritsu Doan had een fraaie pass in huis op Kaj Sierhuis, waarna de huurling van Ajax de bal uitstekend aannam en overtuigend afrondde: 0-1.

PEC was in aanvallend opzicht vooral afhankelijk van Namli. De Deense spelmaker had rond het halfuur een schitterende individuele actie in huis, maar mikte vervolgens op de lat. Twee minuten na de onderbreking wist de thuisploeg alsnog op gelijke hoogte te komen. Kenneth Paal kwam met een afgemeten voorzet, waarna Lennart Thy de bal op overtuigende wijze voorbij Padt kopte: 1-1.

Groningen wist zijn voorsprong via Gladon echter weer vrij snel in ere te herstellen. De aanvaller werd in het strafschopgebied bereikt door verdediger Samir Memisevic, waarna hij zeer koelbloedig voor de 1-2 tekende. Vrijwel onmiddellijk na het doelpunt van Gladon werd de wedstrijd vanwege het naderende onweer onderbroken door scheidsrechter Martin van den Kerkhof en vervolgens definitief gestaakt.

Na de hervatting nam PEC het initiatief voor het eigen publiek, dat niet in groten getale was opgekomen voor het restant van de wedstrijd. Groningen kon de bal niet in bezit houden en gaf een vrije trap weg, waaruit de gelijkmaker voortkwam. Bram van Polen verlengde de haarscherp aangesneden trap van Gustavo Hamer en vervolgens zocht PEC naar meer. Hetzelfde gold voor Groningen, maar het was Lennart Thy die de wedstrijd in het voordeel van de thuisploeg bepaalde na een goede, lage voorzet van Vito van Crooij: 3-2.