‘Huismus’ werd van grote waarde voor Ajax: ‘Hij had het niet makkelijk’

Toby Alderweireld hoopt ten koste van voormalig werkgever Ajax de finale van de Champions League te bereiken. De verdediger kwam als tiener in de jeugdopleiding van de Amsterdamse club terecht en staat na een omweg via Atlético Madrid en Southampton nu al enkele jaren in de achterhoede van Tottenham Hotspur. De weg naar zijn debuut in het eerste elftal van Ajax ging bepaald niet over rozen, zo herinnert David Endt zich.

In tegenstelling tot Jan Vertonghen was Alderweireld minder uitgesproken en een beetje timide buiten het veld. “Hij had veel behoefte aan warmte. En de voetbalwereld, het is een cliché, is een harde wereld. Hij had het niet gemakkelijk”, vertelt de voormalig teammanager van Ajax aan de NOS. Alderweireld, die zichzelf jaren geleden omschreef als ‘een huismus’, kampte in zijn eerste jaar vaak met heimwee en liet zijn familie vaak naar Amsterdam komen, ook na zijn doorbraak.

"Het was altijd mooi om te zien na een wedstrijd in het spelershome: Toby omringd door de mensen die van hem houden. Toby had behoefte aan waardering en had het gevoel dat hij die te weinig kreeg. Dat kwam misschien ook omdat hij zijn dingetjes altijd in stilte deed.” Endt omschrijft Alderweireld in het veld als ‘aanwezig en zeer betrouwbaar’. “Maar doordeweeks dacht ik weleens: waar zit hij met zijn gedachten?”

Tussen 2011 en 2013 veroverde Alderweireld drie titels met Ajax, waarvan de eerste twee met Vertonghen aan zijn zijde. “Alderweireld was van grote waarde en wist heel vaak als laatste man nog redding te brengen als de keeper al was gepasseerd”, besluit Endt. “Zijn grootste verdienste was dat hij met stille trom een belangrijk onderdeel was van het team.”