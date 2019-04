Krul weigerde aanbod van Chelsea: ‘Ik wilde iedereen het tegendeel bewijzen’

Tim Krul stelde dit weekeinde met Norwich City promotie naar de Premier League veilig, dankzij een 2-1 zege op Blackburn Rovers. Het betekent dat de 31-jarige doelman na een aantal moeizame jaren terugkeert op het hoogste niveau van het Engelse voetbal. “Ik ben door een diep dal gegaan. Het duurde alleen al anderhalf seizoen om het vertrouwen in mijn lichaam terug te krijgen. En om dan zoiets mee te maken”, zegt Krul in gesprek met De Telegraaf.

In de afgelopen jaren kampte Krul met een zware knieblessure, waardoor hij zijn plek onder de lat bij Newcastle United verloor. Via Ajax, AZ en Brighton & Hove Albion kwam de sluitpost afgelopen zomer bij Norwich City terecht, dat vorig seizoen nog als vijftiende eindige in de Championship. “Nu 45 wedstrijden later weet ik wat voor een geweldige beslissing het was om hierheen te komen. Norwich verkocht de beste drie spelers, dus was een plaats bij de eerste tien het doel. We hoopten stiekem op de play-offs.”

“Maar de clubleiding haalt een paar transfervrije spelers op, koopt er nog wat van een miljoen en kijk… Onze teamspirit heeft ons tot onverwachte hoogte gedreven. Ik kan het amper nog geloven: na de zomer ben ik terug in het Walhalla van het voetbal, de mooiste competitie ter wereld”, vervolgt Krul. Hij liet afgelopen zomer een kans om derde doelman te worden bij Chelsea schieten. “Ik wilde iedereen die me in Nederland al had afgeschreven het tegendeel bewijzen.”

“De laatste tweeënhalf jaar heb ik geen training gemist, maar de innerlijke drang om weer wedstrijden te keepen, belangrijk te zijn, was zó groot dat mijn clubkeuze na Brighton, waar ik net als bij Ajax reservekeeper was, goed moést zijn”, stelt de doelman. Naast Norwich City verzekerde ook Sheffield United zich dit weekeinde van promotie naar de Premier League. “Geloof me: ik kan nog jaren mee. We hebben met Norwich geflikt wat niemand mogelijk achtte.”