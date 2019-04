Tim Krul en Norwich City keren terug naar Premier League

Norwich City keert na drie seizoenen terug in de Premier League. Het team van manager Daniel Farke won zaterdagavond in eigen huis met 2-1 van Blackburn Rovers en dat was voldoende om vanaf komend seizoen niet meer in de Championship actief te zijn. Nummer drie Leeds United kan the Canaries, met nog een volledige speeldag, niet meer achterhalen en ook nummer twee Sheffield United is zo goed als zeker van promotie.

Norwich had eigenlijk aan een punt voldoende, maar het team van Farke maakte het karwei in stijl af. Marco Stiepermann opende na dertien minuten spelen de score, met een krachtig schot met links in de onderhoek: 1-0. Nog geen tien minuten later eindigde een inzet van Mario Vrancic van afstand heerlijk in de bovenhoek en achter Jayson Leutwiler. Twee minuten later tekende Lewis Travis met een lage inzet voor de 2-1; een aansluitingstreffer waar Tim Krul mogelijk meer tegen had kunnen doen.

Krul miste dit seizoen geen enkele competitieminuut van Norwich, dat verder met Teemu Pukki de topscorer van de Championship in de gelederen heeft. De teller van de aanvaller staat op 28 goals. Ook voetballers als Jamal Lewis, Max Aarons en het Duitse drietal Christopher Zimmermann, Stiepermann en Onel Hernández zijn belangrijk in de visie van Farke. De 42-jarige Duitser is bezig aan zijn tweede seizoen op Carrow Road en ging onlangs akkoord met een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2022.

Sheffield United zal zeer waarschijnlijk het voorbeeld van Norwich City volgen. Het team van Chris Wilder won zaterdag met 2-0 van Ipswich Town en heeft, met nog een wedstrijd te gaan, nu zes punten meer dan Leeds United. De nummer drie moet echter nog twee duels afwerken, maar moet daarin wel een verschil in doelsaldo van dertien doelpunten goedmaken. Sheffield heeft voldoende aan een misstap van Leeds of een punt op de laatste speeldag in de uitwedstrijd tegen Stoke City.