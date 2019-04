Peter Bosz en Bayer Leverkusen winnen weer en geven CL-ticket niet op

Bayer Leverkusen heeft vrijdagavond een belangrijke overwinning geboekt. Het team van Peter Bosz zegevierde met 1-4 over FC Augsburg en dat betekende alweer de derde zege op rij in de Bundesliga. Met nog maar drie volledige speeldagen te gaan zijn de verschillen inzake de strijd om de vierde plek minimaal: Bayer heeft twee punten minder dan Eintracht Frankfurt, dat zaterdag echter nog in eigen huis aantreedt tegen Hertha BSC.

In een aantrekkelijke eerste helft speelden de teams van Martin Schmidt en Bosz aanvallend voetbal. Augsburg, dat met Jeffrey Gouweleeuw aan het startsignaal verscheen, kende een betere start en nam na twaalf minuten de leiding. Na een corner van Jonathan Schmid kwam Kevin Danso hoger in de lucht dan Sven Bender en kon Lukas Hradecky niets aan diens kopbal doen: 1-0. Drie minuten scoorde ook Bayer: een ziedend schot van Kevin Volland met links eindigde via de onderkant van de lat in het doel.

Na de gelijkmaker domineerde Bayer volledig het duel, maar het zat het team van Bosz niet mee. Een doelpunt van Lucas Alario werd wegens buitenspel van Mitchell Weiser door de VAR afgekeurd en vlak voor rust stond het aluminium een treffer van de Argentijn in de weg. Na rust trokken de bezoekers de wedstrijd in de WWK Arena alsnog naar zich toe. Na drie minuten rondde Kai Havertz een bal bij de eerste paal van Volland bijzonder fraai af, al leek de afronding van het talent niet zo bedoeld: 1-2.

Na nog geen uur spelen zette de VAR ook een streep door een eigen doelpunt van Danso, die het leer in eigen doel kopte maar door Jonathan Tah werd gehinderd. Luttele minuten later nam laatstgenoemde de 1-3 voor zijn rekening, toen Gregor Kobel een misstap beging bij een vrije trap van Julian Brandt. Twee minuten voor het einde bepaalde Brandt op aangeven van Volland de eindstand: 1-4. Bayer heeft nu evenveel punten als Borussia Mönchengladbach, dat zaterdag bij VfB Stuttgart speelt. TSG Hoffenheim heeft een punt minder en is zondag gastheer voor VfL Wolfsburg.