Zidane ziet lichtpuntje bij Real Madrid: ‘Zijn progressie bevalt mij zeer goed’

Real Madrid hield donderdagavond slechts een punt over aan de uitwedstrijd tegen Getafe (0-0). Desondanks benadrukt Zinedine Zidane een lichtpuntje aan kant van de Koninklijke. De Franse oefenmeester zag Brahim Díaz een goede wedstrijd afleveren en roemt het feit dat de aanvallende middenvelder annex buitenspeler zonder angst speelt.

“Zijn progressie bevalt mij zeer goed, hij speelde een geweldige wedstrijd. Hij kent geen twijfels en daar houd ik juist zo van. Hij is tweebenig en ontzettend snel”, zo tekent Goal op uit de mond van de onlangs teruggekeerde Zidane, die de transfergeruchten rondom Díaz naar de achtergrond drukt. “Het allerbelangrijkste is wat hij vanavond heeft laten zien.”

De speler in kwestie, begin dit jaar overgekomen van Manchester City, verscheen tegen Getafe pas voor de tweede keer aan de aftrap namens Real Madrid. Een zomers vertrek behoort wat hem betreft echter niet tot de mogelijkheden. “Ik wil hier nog vele jaren blijven. Dit is namelijk de meest fantastische club ter wereld”, laat de door Málaga opgeleide jongeling optekenen in de Spaanse media.

De jeugdinternational van Spanje tekende in januari een contract tot medio 2025 met de grootmacht uit de Spaanse hoofdstad. Real Madrid maakte naar verluidt zeventien miljoen euro over naar de rekening van de koploper uit Manchester en liet Díaz tot dusver zeven keer optreden in de hoofdmacht.