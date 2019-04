Robin van Persie: ‘Wij zouden met 11-2 van Juventus winnen’

De loopbaan van Robin van Persie duurt nog drie wedstrijden, ervan uitgaande dat de aanvaller in de resterende duels van Feyenoord met NAC Breda, ADO Den Haag en Fortuna Sittard binnen de lijnen komt. Hij gaat waarschijnlijk eerst een jaar er tussenuit om daarna in een nog onduidelijke rol bij de Rotterdamse club terug te keren.

Van Persie heeft uitgebreid met de clubleiding gesproken over de mogelijkheden in De Kuip. Bijvoorbeeld over een rol als spitsentrainer. “We hebben zitten kletsen over de manier waarop ik betrokken blijf bij de club. Wat dat precies wordt, weten we nog niet. Dat hangt ook van Jaap Stam af, van de nieuwe Martin van Geel en van Jan de Jong”, geeft Van Persie dinsdag in gesprek met De Telegraaf te kennen.

“Er is een beetje gebrainstormd, maar ik ben daarop teruggekomen en heb gezegd dat ik eerst een jaartje rust neem.” Van Persie heeft geen haast en wil eerst van van het leven genieten en kijken wat er op hem afkomt. “Dat bij Feyenoord eigenlijk voor de rest van mijn leven de deur openstaat, vind ik wel schitterend. Kijk, ik ben hier opgegroeid, ik ben hier teruggekomen en als ik nu terugkijk ben ik blij dat ik dat heb gedaan.”

In zijn laatste anderhalf jaar bij Feyenoord was Van Persie een lichtend voorbeeld voor de rest van de selectie. Hij won bovendien de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal, maar verwachtte meer van dit seizoen. Op de vraag of Feyenoord-Ajax dit seizoen zijn hoogtepunt was sinds zijn terugkeer in Rotterdam: “Ja, we wonnen met 6-2 van Ajax. Dus zouden wij met 11-2 winnen van Juventus…”, sluit Van Persie met een knipoog af. “En ja, Tottenham Hotspur gaat nu natuurlijk de beelden van onze wedstrijd tegen Ajax bekijken.”