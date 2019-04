Verrassende goal De Guzman wordt Weghorst en consorten niet fataal

Het Bundesliga-duel tussen VfL Wolfsburg en Eintracht Frankfurt is maandagavond onbeslist geëindigd. Het bezoekende team van Adolf Hütter leek een driepunter te stelen, maar in de slotfase slaagde Wolfsburg er toch in om een verdiende gelijkmaker te maken: 1-1. Eintracht staat vierde, met slechts twee punten meer dan Borussia Mönchengladbach (53 om 51), terwijl Wolfsburg met 46 punten een negende plaats inneemt.

Wolfsburg creëerde weliswaar de meeste kansen in de eerste 45 minuten, maar het team van Bruno Labbadia kon er niet één verzilveren. De grootste mogelijkheden waren voor Wout Weghorst. Na tien minuten ontving de volledig vrijstaande Nederlander de bal van Yannick Gerhardt en schoot hij de bal weliswaar langs Kevin Trapp maar niet langs Makoto Hasebe op de doellijn. Negen minuten voor de onderbreking kon Weghorst zich revancheren, maar Trapp verwerkte zijn inzet uit de draai tot hoekschop.

Bij Eintracht, waar Jetro Willems op de bank bleef, was Goncalo Paciencia dicht bij de 0-1. Na een voorzet van Sebastian Rode vanaf rechts zag hij zijn kopbal uitstekend door Pavao Pervan over de lat worden gewerkt. In de tweede helft liet Eintracht zich amper in offensief opzicht gelden en kwam men na dik een uur spelen goed weg toen een volley van Maximilian Arnold op de paal eindigde.

Wolfsburg verhoogde de druk op de defensie van Eintracht en de 0-1 kwam dan ook volledig uit het niets. Een schot van Filip Kostic werd van richting veranderd en belandde in het zestienmetergebied bij de in de 69e minuut voor Rode ingevallen Jonathan de Guzman, die Pervan van dichtbij versloeg. In de slotminuut kon de thuisploeg toch nog een nederlaag voorkomen. Felix Klaus kreeg de bal van Weghorst, zette voor en zag hoe John Anthony Brooks van dichtbij scoorde: 1-1.